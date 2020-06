Bråtveit efter nollan i comebacken: "Blir förbannad om jag petas igen nu"

Inför förra året valde Djurgården att värva in Per Kristian Bråtveit från Haugesund. Till en början var han förstemålvakt i sin nya klubb, men mitt under säsongen blev norrmanen petad. Då klev Tommi Vaiho in mellan stolparna, och där blev han kvar året ut när det blårandiga laget vann SM-guldet.

Men efter förluster mot Örebro och Norrköping valde Djurgårdens tränare Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf att byta målvakt till söndagens allsvenska möte med Kalmar. Ut med Vaiho, och in med Bråtveit.

- Målvakterna har ju en konkurrenssituation som alla andra. Vi har gjort en helhetsbedömning. Det handlar om hur målvakterna sett ut i träning men också antalet enkla misstag under våren. Till slut blir det att man inte kan hålla någon utanför. Man kanske ofta drar sig lite längre med att byta målvakt men nu kände vi att det var dags för "PK", säger Thomas Lagerlöf.

Djurgården vann med 5-0 mot Kalmar, och en strålande glad Per Kristian Bråtveit mötte media efter matchen.

- Jag har ju väntat i ett år på att få stå, så det var riktigt fint att vara tillbaka. Jag har egentligen bara gnuggat på under träningarna och visat att jag vill starta. Det var fint att få kliva in i den här matchen, få en nolla och 5-0 med i säcken, säger Bråtveit till Fotbollskanalen.

På frågan om hur det har varit att vänta på sin chans säger 24-åringen:

- Det har varit tufft. Det har varit mycket snack om andra klubbar också, men jag var ganska klar över att om det inte dyker upp något riktigt bra så är det bättre att kämpa sig in i laget här. Nu känns det jättefint att det blev som det blev.

Nu förväntar sig Bråtveit få förtroendet igen framöver.

- Jag blir förbannad om jag blir petad igen efter det här, säger han och skrattar.

- Men vi får se. Tränarna har väl säkert en plan.

Bråtveit gör alltså ingen hemlighet av att det varit aktuellt med en flytt, och dialogen med sportchefen Bosse Andersson har varit intensiv.

- Vi har haft några snack. Jag har ju varit lack på honom och han har säkert varit lack på mig, för jag har tjatat så mycket. Men det är så det ska vara. Om jag hade varit tillfreds med att sitta på bänken så hade jag ju kunnat hitta på något annat att göra.

Norrmannen avslutar:

- Det var svårt att ta bort Vaiho förra året, det förstår ju jag också. Men det var tufft för mig. Och nu kommer det vara tufft för Vaiho. Jag måste bara visa att jag fortfarande vill ha platsen.