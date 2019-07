Bråtveit förbannad över petning: "Jag är arg"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Per Kristian Bråtveit har förpassats till bänken. Något han inte är tillfreds med. - Det är inte bra för att jag vill spela, säger han till Expressen.

Inför den här säsongen hämtade Djurgården in den norske målvakten Per Kristian Bråtveit som ersättare till Andreas Isaksson. 23-åringen fick också stort förtroende under våren och har hållit fyra nollor på tio matcher i allsvenskan.

Men efter uppehållet har den tidigare Haugesund-målvakten petats. Det faller honom inte i smaken.

- Det är inte bra för att jag vill spela. Jag är arg nu men får visa i veckan att jag ska spela i nästa match helt enkelt, säger han till Expressen efter 1-1-matchen mot MFF.

Däremot förstår han att Tommi Vaiho fick stå mot AFC eftersom Dif mottog bud på honom från en MLS-klubb.

- Första matchen var det självklart att Vaiho ska spela, det var mycket fram och tillbaka, det gick inte att spela på grund av min koncentration. Då fattar jag, men i de senaste matcherna har jag gjort mig klart för att spela. Jag är inte glad över att sitta på bänken.