Bråtveit: "Kändes som att jag var en säck som föll ihop"

Djurgården åkte på en mardrömsstart mot IFK Norrköping under söndagen. Redan efter fyra minuter letade sig ett långskott från Linus Wahlqvist in bakom Per Kristian Bråtveit i de blårandigas mål, efter att skottet touchat på Elliot Käck och därefter gått in i mitten av buren.

Nu försvarar Bråtveit sitt agerande vid 1-0-målet.

- Det var väl ett skott från 30 meter som inte var så bra, men så touchades bollen på Käck, tror jag, och det ställde mig lite. Det är oflyt att sånt händer nu. Det är tråkigt, säger norrmannen.

Borde du ha tagit skottet oavsett touchen?

- De som vet hur målvaktsspel fungerar vet att det är svårt i ett sådant läge. För när bollen touchade Käck så var jag på väg över (mot andra delen av målet) och hade vikten på andra sidan, så då kändes det ju som att jag bara var en säck som föll ihop när jag bytte sida.

- Det ser säkert ut som att jag borde gjort det mycket bättre, men har jag lite tur där så får jag en hand på skottet på ett sätt som hade gjort att jag kunnat stöta den utanför. Men istället slog jag den vidare in i målet.

Om matchen i övrigt säger Bråtveit:

- Tråkigt att vi förlorade. Det är stolpe ut för oss hela tiden just nu. Det känns som att vi gjorde en okej match men vi står ändå här med noll poäng. Då känns det tufft.