Bråtveit vill bryta trend på Tele2 Arena: "Då får de lite jinx på Twitter"

Djurgården är - trots tre raka matcher utan seger och senast kryss mot Helsingborgs IF på Olympia - kvar i toppskiktet i den allsvenska tabellen. Tränaren Thomas Lagerlöf var rejält besviken efter bortamötet med HIF - och norske målvakten Per Kristian Bråtveit kan hålla med i kritiken.

- Vi var inte så nöjda och med tanke på hur matchen såg ut, så förtjänade vi inte tre poäng. Vi var så sett ganska nöjda med en poäng, men vi vill samtidigt vinna alla matcher. Jag tycker därför att det här (söndagens derby mot AIK) är en fin match för oss att studsa tillbaka med en vinst, säger målvakten till Fotbollskanalen.

Djurgården har hittills blandat och gett under flera matcher i allsvenskan. Stockholmslaget har emellanåt haft bra perioder i matcherna, men för att sedan släppa över initiativet till motståndarlaget. Bråtveit tror framför allt att det blir viktigt att sätta defensiven för att undvika den typen av matchbild i söndagens derbymöte med AIK.

- Vi måste få kontroll över spelet. Det blev mycket hawaii-fotboll med fram och tillbaka mot Helsingborg i stället för att vi fick kontroll över spelet och kunde samla oss. Inför den här matchen har vi haft fokus på det defensiva spelet, då vi vet att vi gör mycket mål och att det känns bra offensivt, så vi har jobbat med defensiven inför den här matchen.

Samtidigt ger det lite trygghet till laget att tabellen ännu inte hunnit sätta sig ordentligt.

- Vi vill ligga där uppe i toppen och då måste man vinna de här stora matcherna. Det är ganska jämnt i toppen och om vi vinner två matcher, så är vi verkligen med, men om vi förlorar två raka matcher, så är vi nog fortfarande med. Jag tycker att det är positivt att vi fortfarande kan vara med där uppe även om vi gör en dålig match, säger målvakten.

Bråtveit jagar under söndagen sin första seger mot AIK, men även första segern för Djurgårdens del mot AIK på Tele2 Arena. AIK var i veckan inte sent med att påminna sina följare på Twitter om att laget har tre vinster, tre kryss och noll förluster mot Djurgården på Tele2 Arena i allsvenskan sedan arenan invigdes 2013.

- Jag säger inför varje match att vi ska vinna och det här är en stor match. Jag vet att alla i laget verkligen vill vinna, så det ska bli fint att spela och förhoppningsvis vinner vi den här matchen. Då får de lite jinx på Twitter om vi slår dem, säger han.

Bråtveit har inte följt AIK särskilt noggrant under inledningen av säsongen, men är säker på att Djurgården kan gå segrande ur striden.

- Jag har mest haft fokus på oss inför den här matchen och om vi är på topp kan vi slå vem som helst. Det kan bli en riktigt fin match och vi ska försöka spela det spelet vi vill.

Tredje derbyt i år. Du börjar bli van vid de här matcherna?

- Ja, det är roligt att få de här fina matcherna i början. Det gick inte bra mot Hammarby och det är lite annorlunda än att spela matcher i Norge, men jag tycker bara att det är kul att spela de här matcherna och så här tidigt på säsongen. Jag ser fram emot matchen.

Stockholmsderbyt börjar klockan 15.00 under söndagseftermiddagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.