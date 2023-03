Brommapojkarna 2023: "Kommer få slita för sina poäng"

Placering 2022: Etta i superettan.

Nyförvärv: Samuel Kroon (mf, Halmstads BK), Kevin Ackermann (mf, Örgryte IS), Ludvig Fritzson (mf, Östersunds FK), Torbjørn Heggem (b, Sandnes Ulf), Oscar Linnér (mv, klubblös), Alexander Jensen (b/mf, FC Fredericia), André Calisir (b, Silkeborg IF), Viktor Agardius (b, IFK Norrköping), Liam Jordan (fw, Helsingör).

Tillbaka från lån: Otega Ekperuoh (mv, Enskede IK).

Förluster: Axel Wallenborg (b, Djurgården, åter efter lån), Martin Falkeborn (b, Europa Point FC), Philip Hellquist (fw, Täby FK), Felix Strängborn (fw, Boden, Robin Frej (b, Gais), Alexander Lundin (mv, Mjällby AIF), Jonas Olsson (mv, Degerfors IF), Elias Jemal (mf, Vasalunds IF), Nicklas Maripuu (mf, Vasalunds IF), Oscar Krusnell (b, FK Haugesund), Alexander Almqvist (b, IK Oddevold), Mario Butros (mf, Täby FK, lån).

FÖRSÄSONGEN

Nykomlingen har gjort inte något större väsen av sig i vinter. I svenska cupens gruppspel föll man exempelvis både mot Örebro och Landskrona från superettan, utöver väntade nederlaget borta mot Djurgården. Nej, det är inte direkt resultat som skrämmer motståndare i allsvenskan som BP fått till.

NYCKELSPELARNA

Klubbikonen Gustav Sandberg Magnusson är så klart alltid en central del av BP. Tillsammans med erfarna nyförvärv som Oscar Linnér, André Calisir och Viktor Agardius måste han skapa en grundplattform för laget. För BP kommer få slita för sina poäng i år.

GENOMBROTTET

På superettan-nivå var han klass redan i fjol men nu ska Oscar Pettersson visa att han håller även i allsvenskan. 23-åringen har potential att vara en poängspelare även på den finaste svenska scenen. Den lurige forwarden kommer vara svårfångad för motståndare, om han väl får bollar och ytor att jobba på. Till vilken grad han kommer få det i ett bottentippat BP är så klart osäkert.

FRÅGETECKNET

Truppens kvalitet. Superettan i fjol var svag och några större namn som garanterar kvalitet i allsvenskan är det svårt att säga att BP plockat in. Det finns en hel del spelare som skulle kunna göra bra ifrån sig på allsvensk nivå men det gäller att tränarduon Mellberg och Engelmark träffar rätt vad gäller taktik och att bygga laget.

SNACKISEN

Ja, Olof Mellberg verkar vilja hålla låg profil som tränare i BP den här gången (han skickade exempelvis kollegan Andreas Engelmark till upptaktsträffen), men hur man än vänder och vrider på det är det den förre landslagsstjärnan som är lagets store profil. Oavsett hur få intervjuer och presskonferenser Mellberg gör lär fokus riktas mot honom i analyser av BP.