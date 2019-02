Busch Thor tror att tränarbytet kan lyfta Sirius: ”Var lätt att bli lite bekväm”

I mitten på november kom beskedet att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf skulle lämna Sirius. Duon, som varit tränare/sportchefer sedan 2012, hade tagit klubben från division 1 till allsvenskan och blivit starkt förknippade med lagets framgång.

Ersättarna blev Henrik Rydström och Mirza Jelecak, samtidigt som en ny sportchef i Ola Andersson har plockats in.

- Först var man besviken såklart att Kim och ”Tolle” drog. Jag hade pratat mycket med dem när jag skulle komma tillbaka och så där. Men det har varit väldigt positivt tycker jag med Mirza och Rydström. Båda är väldigt ambitiösa och man märker att de kan mycket och har en egen, tydlig idé om hur de vill göra och träna och hur de vill att vi ska se ut. Och det tycker jag har varit väldigt positivt, med tydligheten där. Jag trivs väldigt bra på alla plan med dem. Det känns väldigt spännande och man känner att det är nya röster och ett nytt sätt att träna på. Och personligen kan man väl känna att ibland behöver man någonting nytt också, att det kan vara väldigt nyttigt. Och jag tror väl att klubben och laget till slut behövde det. Det känns väldigt positivt, säger Sirius lagkapten Niklas Busch Thor till Fotbollskanalen.

- Det är inspirerande att gå till träningen varje dag känner jag och det är väldigt roligt. Man håller på och pushar sig själv verkligen för att ta åt sig och bli bättre. Det är det som är kul, annars är det ingen idé att hålla på.

Du var inne på det lite där, Bergstrand och Lagerlöf har ju gjort det väldigt bra i klubben. Men har också varit där väldigt länge, kan det vara så att det blir ett lyft för Sirius att få in någonting nytt som kan bygga vidare på det och göra någonting ännu bättre?

- Ja, grunden har ju de lagt så att säga. Så de har ju en väldigt stor del i att vi är där vi är. Men sedan så, även om vi inte kände så när de slutade så kan det alltid komma positiva saker av att det kommer in nya röster och ett nytt sätt att se på saker och ting. Och vi fick ju även en liten omorganisation som jag tror var nödvändig med att vi fick in en ren sportchef och lite annat så att man inte står och faller så mycket med två personer då. Så för klubben kändes det väl rätt jobbigt då när beskedet kom i höstas, men klubben har gjort det väldigt bra med allt runtomkring och jag tror att det var väldigt nödvändigt. Och jag tror att för många i laget, några har ju haft Kim och ”Tolle” i sex-sju år och hur mycket man än tycker om dem så tror jag att det är lätt att man blir lite bekväm. Nu kommer det in någonting nytt som ställer andra typer utav krav och det tror jag är väldigt nyttigt för utvecklingen. Jag känner personligen att det var nog lätt att vara lite bekväm och göra samma saker som man har gjort innan och så där, nu kommer det in någon ny som ställer andra typer av krav på en. Och det är inspirerande tycker jag.

Sirius gjorde allsvensk återkomst 2017, för första gången sedan 1974. 2019 gör man sin tredje raka säsong i den högsta serien – för första gången i klubbens historia. Niklas Busch Thor vill dock inte benämna laget som ”etablerat” i allsvenskan.

- Man måste ju bevisa varje år att man har där att göra, men det är klart att det börjar bli några spelare som börjar få några allsvenska fajter i kroppen nu och veta vad det handlar om. Och man har varit på alla arenor nästan och spelat. Och det hjälper till en del, absolut. Men man får ju aldrig slappna av, och det är klart att det finns en risk med det. Att tro man är etablerad och tro att man är lite bättre än vad man är. Det är klart att man ska ha självförtroende, men det är fortfarande det hårda jobbet som gäller. Och jag ser väl inte någon risk med det egentligen, men det är viktigt att behålla den inställningen. Vi är ju där vi är i näringskedjan, och det vet vi om. Och vi kommer att få jobba med andra saker än att köpa in de bästa spelarna. Det krävs enormt hårt jobb från oss och att jobba mycket med utveckling. Så är det, säger Sirius-kaptenen.