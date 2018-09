C More stoppar studiobevakningen på Tele2 efter läktarskandalen

I spelaren ses incidenten då en bengal kastas in på sittplatsläktaren.

En bengal kastades mot en sittplatssektion – och en fotograf fick en stol i huvudet.

Nu har C More beslutat sig för att stoppa sin studionärvaro på Tele2 Arena.

”Vi älskar svensk fotboll med dess fantastiska supportrar, klubbar, domare och spelare, men vi kan inte acceptera de förutsättningar som vi utsätts för på vår arbetsplats, skriver TV4 och C Mores sportchef Erik Westberg i ett blogginlägg.