C More visar klassiska guldmatcher från Allsvenskan

På grund av coronapandemin runt om i världen har de ligor som C More visar tvingats ta uppehåll. Fram tills att ligorna startar igen väljer C More nu att visa en mängd klassiska matcher, bland annat från Serie A och La Liga samt guldmatcher från Allsvenskan. - Klassiska guldmatcher inom fotbollen har varit starkt efterfrågat av våra kunder, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

Den här veckan lanserar C More en stor mängd sammandrag och hela guldmatcher från Allsvenskan från de senaste drygt 20 åren. På onsdag, den 1 april klockan 21.00 på C More Fotboll, är det premiär och den första matchen att visas är guldmatchen från 2009 mellan IFK Göteborg och AIK.

Utöver klassiska matcher från Allsvenskan kan man även titta på kritikerrosade sportdokumentärer, bland annat ”Take the Ball, Pass the Ball” som handlar om fotbollstränaren Pep Guardiolas Barcelona-lag, som han tränade 2008-2012 och som kallats det bästa fotbollslaget någonsin. Njut även av studioprogrammet Fotbollsonsdag, utvalda klassiska matcher från Serie A, La Liga, fotbolls-EM, fotbolls-VM, Fotbollslabbet och mycket mer.

- Det finns en enorm längtan efter sport bland svenskar nu när i princip all livesport försvunnit från tablån. Vi hoppas nu att tillfälligt kunna stilla det begäret med mängder av klassiska sportögonblick, intervjuprogram och annat innehåll för våra tittare att konsumera på C More, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

Allsvenskan:

1999 IFK Göteborg – Helsingborg

2000 Elfsborg – Halmstad

2002 Elfsborg – Djurgården

2003 Halmstad – Djurgården

2004 Malmö FF – Elfsborg

2006 Elfsborg – Djurgården

2008 Halmstad – Kalmar FF

2009 IFK Göteborg – AIK

2010 Malmö FF – Mjällby

2012 Elfsborg – Åtvidabergs FF

2013 Elfsborg – Malmö

2014 AIK – Malmö

2015 Norrköping – Malmö FF

2016 Falkenberg – Malmö FF

2017 Norrköping – Malmö FF

2018 Kalmar – AIK

2019 IFK Norrköping – Djurgården

* Observera att ytterligare matcher kan tillkomma.