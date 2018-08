Salif Camara Jönsson kom två i skytteligan i superettan förra säsongen men inför årets allsvenska säsong drog Trelleborgsanfallaren på sig en skada och har hittills inte spelat en enda match för TFF.

Men när Skånelaget imorgon tar emot Gif Sundsvall på hemmaplan finns anfallaren med i matchtruppen. T

Trelleborg har haft problem med målskyttet under säsongen och bara mäktat med 15 mål på 16 matcher, näst minst i hela allsvenskan.

