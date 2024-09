Carneil efter blåvita mardrömscomebacken: "Mycket arg - tar på mig den"

Hussein Carneil hade inte spelat match sedan omgång 30 i november i fjol på grund av en knäskada. Mot Hammarby gjorde Blåvitt-talangen comeback i den 83:e minuten. Fyra minuter senare blev han utvisad - och Blåvitt förlorade sedan efter ett sent Hammarby-mål.

Utvisningen skedde efter en incident vid sidlinjen där Blåvitts nummer tio delade ut någon sorts knuff högt upp i brösttrakten mot Hammarbys Simon Strand.

- Jag har inte sett den i repris men av det jag upplevde var det inte rött kort, säger Carneil.

- Jag kände inte att det var rött kort, det var för enkelt. Det var inte mot huvudet, jag fattar inte ens varför jag fick det.

Vad var det som hände?

- Jag vet inte vad han heter, men han försökte skjuta i väg bollen, det var en respektlös kille. Då var jag lite respektlös tillbaka. Jag fattar inte varför jag fick rött.

Fick du någon förklaring av domaren?

- Nej, jag blev förvånad. Jag fattar inte ens själv varför jag fick rött kort.

Hur känner du dig nu?

- Arg. Mycket arg. På mig själv. Jag tar på mig den. Det är mitt fel att vi släpper in den. Jag tar på mig den. Nu siktar vi framåt.

Simon Strand gav sedan sin syn på situationen som föranledde Carneils röda kort:

- Jag har inte sett situationen med honom, det är väl domaren som tar det beslutet, säger Strand.

Kändes det som rött kort?

- Jag vet inte. Han går panna mot panna och jag lägger mig inte ner eller försöker göra något för att förstärka situationen. Han bröstar upp sig lite och sen är det upp till domaren.

Det såg ut på bilderna som att han slog dig?

- Det kanske var så, jag har ingen aning. Jag vill inte spä på något, säger Strand.

Strand får sedan höra att Carneil kallat honom för respektlös.

- Tråkigt, säger Strand och ler.

- Han var riktigt hetsig där när jag skulle spela tillbaka bollen. Då lyfte jag bara upp honom. Det var inte mer med det.

Blåvitts assisterande tränare Joachim Björklund gav sin syn på Carneils agerande och utvisning:

- Dumt. Det är okej att komma in och vara het och vilja visa upp sig. Men man ska inte bjuda på den. Det får vara känslor, men en sån putt ska man inte bjuda på. Samla energin och gå in ordentligt i en duell i stället. Samtidigt lägger vi inte all skuld på ”Husse” här. Det är inte så det är. Vi hoppas att han lär sig av misstaget.

Även lagkamraten August Erlingmark, som stod närmst till i situationen, förklarar hur han ser på utvisningen:

- Det är väl en rörelse. Jag är väl den enda som ser det på planen. Den är någonstans svår att snacka bort tror jag, säger Erlingmark och fortsätter:

- Men jag har varit där själv. Jag har gjort dumma grejer. Så är det ibland, man gör fel. Han kommer komma tillbaka.

Carneil fick samtidigt stöd av Hammarbys målskytt Jusef Erabi:

- Jag såg faktiskt inte situationen. Jag blev själv lite chockad när jag såg det röda kortet, jag fattade inte vad som hade hänt. Men det är deras (domarnas) beslut. Jag klagar inte, så klart. Är de en man kort är det bara bättre för oss, säger Erabi.

- Synd att det var Hussein Carneil. Han har precis kommit tillbaka från skada också. Jag har spelat med honom i landslaget, det är en riktigt fin kille. Synd att det skedde, men fotbollsmässigt var det väldigt bra för oss.