Matteo Catenacci fick lärlingskontrakt med Djurgården under 2018. Sedan dess har han tränat med A-laget. Under 2018 satt ha en match på bänken i allsvenskan och han spelade även från start då Dif träningsspelade mot IFK Göteborg under VM-uppehållet.

Nu lånas han ut till Sollentuna under den kommande säsongen. SFK spelar 2019 i division ett.