Ceesays sista ord om konflikten med Rydström: "Utfrysning"

Sirius-backen Kebba Ceesay, 33, fick i år ont om speltid i Sirius och blev i augusti i år utlånad till Helsingborgs IF. Ceesay riktade dessförinnan kritik mot dåvarande Sirius-tränaren Henrik Rydström, som i sin tur sa att han tar ut det laget som han tycker är bäst. I Skånelaget fick backen sedan gott om speltid med tolv framträdanden i allsvenskan när HIF till slut blev degraderat till superettan.

Nu berättar Ceesay att det var viktigt för honom att få speltid i HIF, men att han är besviken över att laget ramlade ur allsvenskan.

ANNONS

- Det var väldigt tråkigt. HIF är en fin och stor klubb, som förtjänar mer. Vi hade en väldigt bra trupp, men tyvärr ledde skador och att vi inte har varit tillräckligt effektiva till det. Vi hade det i egna händer och har haft matcher som vi kontrollerat, men ändå förlorat. Då blir det svårt att hålla sig kvar, men det är väldigt tråkigt. Klubben förtjänar absolut mer, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- För mig var det väldigt viktigt (att få speltid). När Helsingborg hörde av sig dök tanken om utlåning upp. När jag tänkte på det, så var det bra för mig att spela fotboll i stället för att sitta på bänken eller vara utanför truppen. Fotboll är en färskvara, så för mig var det viktigt att få spela fotboll, få mina matcher och hjälpa klubben såklart. Tyvärr lyckades vi dock inte hålla kvar klubben i allsvenskan.

Nu är 33-åringen dock inställd på att spela vidare i Sirius, som inte längre leds av Henrik Rydström. Tränaren har lämnat klubben och ännu är inte en ny chefstränare presenterad.

ANNONS

- Jag har ett år kvar med Sirius och jag respekterar mitt kontrakt. Jag är en professionell fotbollsspelare, så jag kommer att fullfölja mitt kontrakt. Jag kan inte vägra att gå till träningarna bara för att det varit lite dåligt. Jag måste fullfölja mitt kontrakt och jag respekterar mitt kontrakt, så jag kommer att följa det, säger han.

Ceesay berättar även att han är glad över Sirius fina säsong i allsvenskan.

- Jag är väldigt glad för grabbarnas skull i Sirus. Det är bra killar och det är bra fotbollsspelare, så det är kul för dem också. Sirius fick en väldigt bra start på säsongen och det är kul att se spelare kliva fram och visa god form. Jag är väldigt glad för spelarnas skull, att de har kunnat få ut det som de fick ut, men sedan är det väldigt trist att man inte fick bibehålla den formen säsongen ut. Då hade de kunnat hamna högre upp i tabellen, men det är kul för spelare som Stefano Vecchia, som har varit mycket skadad, men som nu fått visa vad han går för när han varit frisk, säger Ceesay.

ANNONS

I början av december uttalade sig Ceesay även för UNT om Rydströms avsked. Då sa han att det "inte hade med fotboll att göra" att han fick knapp speltid under Rydströms ledning i Uppsala-laget. Sedan dess har även Rydström uttalat sig, i UNT:s Sirius-podd "Are you Sirius?", om Ceesays och Kennedy Igboananikes knappa speltid i år i allsvenskan.

Rydström sa då bland annat, i podcasten, att Ceesay har åkt ur med Dalkurd och Helsingborg och att "det kanske är det han behöver inse". Rydström sa att Ceesay "har individuella egenskaper i sitt försvarsspel som är outstanding", men också att mittbacken är "sämre på att få laget, backlinjen att fungera".

Nu går Ceesay ut med sina sista ord i debatten med Rydström.

- Angående konflikten mellan mig och Rydström så blir detta mitt sista uttalande sen stänger jag det här kapitlet för han tillhör det förflutna och jag blickar bara framåt. Efter att har läst hans uttalande så bekräftade han bara mina känslor om att det här är en personlig konflikt. Han rabblar upp en massa spetskvaliteter som jag har men försöker ändå smutskasta min karriär. Det säger ganska mycket om vad hela situationen handlade om från början och hur han är som person, säger han och fortsätter:

ANNONS

- En riktig ledare undviker inte att möta sin spelares blick eller att hälsa. För mig är det utfrysning och det finns inget utrymme för sådant beteende inom en seriös idrott. Jag är stolt över att jag har stått upp för mig när jag har blivit orättvist behandlad. Jag blickar som sagt framåt och önskar honom all lycka.