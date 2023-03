Christiansen: "Realistiskt? Det är skitsamma"

När Malmö FF:s kapten Anders Christiansen får frågan vad han ser framför sig under 2023 för sin egen del riktar han direkt fokus mot laget.

- Vi ska bli mästare, så klart. Det är det enda jag funderar på, säger han.

Den 32-årige dansken känner stor optimism efter en fjolårssäsong som slutade i en sjundeplats i allsvenskan för MFF. I vinter har ju en ny tränare i form av Henrik Rydström kommit in.

- Det är viktigt att ha respekt för situationen som vi står inför. Dels att vi inte presterade bra nog i fjol men också att vi har en ny tränare som har en ny idé. Vi vet att det kommer ta tid, men det är inte så ofta man har tid i Malmö. Men vi behöver acceptera process och utveckling samtidigt som vi når resultat. Det är en rolig utmaning.

Hur balanser ni det?

- Vi har ett sätt att hantera det internt i klubben och sen finns det externa, som vi inte kan påverka. Vi får acceptera det som kommer utifrån. Det kan både vara positivt och negativt. Men internt är det viktigt att veta vilket lag man spelar för och att man kan se resultat på sikt, att det är det man går efter. Det är inte första gången vi har gjort det här. Så vi har gjort det här alla år.

Christiansen gillar det som Rydström står för som tränare.

- Han är en tränare som är otroligt nyfiken på själva spelet. Han följer inte bara strömmen. Om exempelvis Liverpool pressar på ett sätt så är det ju plötsligt många lag, både i allsvenskan och på andra ställen i Europa, som försöker pressa på det sättet.

- Men Henrik känns som att han hittar sin väg hela tiden, även om han tar inspiration från olika ställen. Han gör inte bara "copy paste" på andra stora lag.

Hur ser du tillbaka på fjolårssäsongen?

- Jag tror alla har accepterat att vi hade en skitsäsong. Det finns ingen anledning att fundera på den mer. Nu handlar det om att blicka framåt. Vi känner att vi har staden bakom oss.

Var ska ribban ligga i år, var ligger förväntningarna?

- Det är inte vi som sätter förväntningarna. Det är det som är så skönt med att spela i Malmö, det finns bara en sak som gäller: vinna.

Det är du fine med dig även om ni är inne i en process med en ny tränare?

- Jaja, det där får man acceptera. Vi kan stå och prata hur mycket vi vill om att vi vill vara topp tre, topp fem eller topp tio. I Malmö ska man vinna. Det sitter i väggarna hos klubben.

- Så oavsett hur mycket du skulle vilja påverka det där så finns det bara en sak som gäller. Det är att vinna.

Är det realistiskt i det läget ni är med en ny tränare?

- Det är skitsamma om det är realistiskt. Vi ska vinna, säger Christiansen och ler.

Den offensive mittfältaren är dock öppen med att tålamod krävs.

- Vi får bara acceptera att på vägen kommer det komma matcher där vi spelar fantastiskt men även matcher där inget fungerar. Det är en naturlig del av utvecklingen vi är i.

- Men i den processen måste vi också hitta ett sätt att vinna matcher på.

Svenska cupen, vars gruppspel avgörs i helgen, är MFF:s enda väg till Europa-spel i år. Det krävs att laget tar hem den titeln för att få kvala till Europa Conference League. Men enligt Christiansen har man internt inte påmint sig själva om det inför starten av cupen. Han menar att det oavsett är en självklarhet att gå för titeln.

- När du spelar i Malmö så måste du vinna, konstaterar han.

FOTNOT: Intervjun gjordes under Malmö FF:s träningsläger, i början av februari.

