Cifuentes om Hammarbys dystra svit: "Inte varit sämre i någon match mot topplagen"

0-0 mot MFF på Eleda Stadion i går, en arena Bajen fortfarande aldrig vunnit på, innebär också att Stockholmslaget har fem raka utan seger i allsvenskan. De tog visserligen in en poäng på serieledaren Djurgården, men riskerar att hamna längre bak vid Häckenvinst i Varberg i dag.

- För att bli det topptopp-laget som jag tror att vi kan bli krävs två saker: att vinna under de dagarna där vi inte spelar så bra, och att sätta lägena. I dag (läs i går) såg vi Malmö trycka på under slutminuterna som förväntat, de hade några lägen från distans, men de två klaraste målchanserna kom mot Diawara (Ismael, MFF) som räddade riktigt bra. Jag behöver också analysera varför vi under bra perioder i matcherna inte klarar att skapa fler målchanser. För mig är det viktigaste att vi tagit flest poäng i slutet av säsongen. Mot vilka dessa har kommit spelar inte så stor roll.