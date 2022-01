Cifuentes-seger i Bajen-debuten - efter drömmål av 19-åring

Under lördagen var det dags för Hammarby-debut för nye tränare Marti Cifuentes. Laget åkte till Uppsala för att gästa Sirius, och det blev seger direkt för spanjoren.

Bajen ställde upp med en startelva i första halvlek och ett helt nytt lag i andra halvlek. På grund av fyra covidfall i truppen, fyra spelare i rehabträning (Jón Gudni Fjóluson, Abbe Khalili, Dennis Collander och Dennis Widgren), sjukdom på Loue Bayere Junior och en Mads Fenger som inte var redo för spel efter just sjukdom var det främst unga spelare från farmarlaget HTFF som fanns på planen efter paus. Sirius i sin tur spelade gjorde flest byten efter en dryg timmes speltid.

Det var hemmalaget som tog ledningen. Tekniskt skicklige Moustafa Zeidan snurrade upp två Bajen-spelare ute på högerkanten i den 28:e minuten och hittade in till Christian Kouakou i straffområdet. Forwarden nickade vidare inlägget - rakt i främre krysset, till 1-0.

Därefter var Hammarby nära att kvittera, två gånger om. Först gjorde August Ahlin en vass räddning på ett Gustav Ludwigson-skott från nära håll och minuten senare brände Aljosa Matko ett jätteläge inne i straffområdet. Hans avslut gick utanför ena stolpen.

I den 40:e minuten kom sedan 1-1. Mayckel Lahdo frispelades i djupled och försökte själv rulla in bollen i mål men bollen täcktes bort av en Sirius-försvarare varpå nämnde Ludwigson lyckades stöta in den i nät, via Karl Larson.

- En typisk försäsongsmatch. Några bra saker och många saker att förbättra, men jag är stolt över killarna. Vi har varit duktiga med pressen och bollinnehavet, men vi behöver jobba mer med positioneringen, sa Marti Cifuentes till Discovery+ i paus.

2-1 till Hammarby kom i den 54:e minuten. Provspelaren Sebastian Brolin, son till VM 94-hjälten Tomas Brolin, blev kapad av Marcus Mathisen och ordnade en straff till Bajen. Den förvaltade forwarden Filston Mawana.

Med lite mer än 20 minuter kvar att spela ökade bortalaget på till 3-1. 19-årige mittfältaren Aziz Harabi dunkade upp 3-1 i krysset med sin vänsterfot, från en position några meter ifrån straffområdeslinjen.

Matchen slutade 3-1 till Hammarby. Nu åker båda lagen till Spanien och Marbella för träningsläger.

- Det fanns bra saker i spelet, och det fanns saker vi måste förbättra. Men grunden är bra. Jag är framför allt väldigt nöjd med de unga killarna, säger Bajen-tränaren Marti Cifuentes.

- Fokus låg på att vi skulle vara modiga. Självklart fanns det lite taktiska aspeekter som jag tittade på men främst handlade det om att vi skulle vara modiga med bollen. Och vi ville återerövra bollen högt upp i planen. Vi ska inte vara rädda för ytorna bakom oss. Vi ska försöka försvara oss högt. Jag tycker att vi gjorde det helt okej.

Hammarbys lag i första halvlek: Davor Blazevic - Simon Sandberg, Edvin Kurtulus, Richard Magyar, Joel Nilsson - Jeppe Andersen, Fredrik Hammar, Darijan Bojanic - Mayckel Lahdo, Gustav Ludwigson, Aljosa Matko

Hammarbys lag i andra halvlek: Oliver Dovin - Ben Engdahl, Nathaniel Adjei, Kalle Björklund, Ludvig Svanberg - Aziz Harabi, Alper Demirol, William Axelsson - Sebastian Brolin, Jusuf Erabi, Filston Mawana

Sirius lag: August Ahlin - Karl Larson, Fredrik Liverstam (Erik Landwagen 15 (Adam Hellborg 27)), Marcus Mathisen - Laorent Shabani, Moustafa Zeidan, Jacob Ortmark, Jamie Roche, Aron Bjarnason - Christian Kouakou, Edi Sylisufaj