Colak - från doldis i Tyskland till central roll i MFF: "Jag har fått lida - alltid varit ett steg bak för två framåt"

- Jag skulle säga att det varit en väldigt positiv början för egen del. Jag anlände under försäsongen och kunde lära känna laget bättre – det var väldigt betydelsefullt för mig. Med det kunde jag under säsongens första match visa att jag redan lärt känna laget och kommit in i det – och även spela bra. Jag tycker att de två första matcherna var väldigt bra från min sida. Okej, den tredje förlorade vi så klart, men när jag summerar så har det varit två väldigt bra och väldigt positiva månader, säger Antonio Colak till Fotbollskanalen.