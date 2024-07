Cornelius svar på transferryktena: "Då får jag säkert veta något"

Den 26-årige försvararen inledde i fem av sex matcher när Kanada knep en fjärdeplats i Copa América tidigare denna månad. Genomslaget blev stort och Derek Cornelius hyllades genomgående under turneringen. Detta trots en ny förbundskapten (Jesse Marsch), nytt spelsätt och att Cornelius själv spelades in startelvan just innan turneringen.