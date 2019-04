Curcis grova tavla kostade Hammarby poäng mot Helsingborg: "Sånt kan hända i fotboll"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

HELSINGBORG. Ett lågt inlägg på chans gav utdelning för Helsingborgs IF mot Hammarby. En touch på en försvarare och då kunde målvakten Gianluci Curci inte ställa om, utan styrde bollen i eget mål. - Tyvärr var det mitt misstag, sa Curci.

Matchminut 81 och 1-1-läge mellan Helsingborgs IF och Hammarby. Helsingborg får till ett anfall, ytterbacken Adam Eriksson vågar och orkar trycka fram ännu en gång ute på vänsterkanten. Eriksson slår ett inlägg och den går in i mål via målvakten Gianluca Curci.

- Vi vill alltid vinna, vi är inte nöjda med en poäng på hemmaplan oavsett vilka vi än möter. Det är klart att vi vill gå för det, sa Eriksson om sin räd i den mixade zonen efter matchen.

- Men det är såklart flyt. Jag får tillbaka bollen efter jag slagit ett inlägg, sedan försöker jag bara trycka in den så hårt jag kan i knähöjd. Jag vet att det inte är så roligt som försvarare att få de inläggen mot sig. Den kan ta på vem som helst. Den tar på en försvarare, sen målvakten och in.

Målet innebar 2-1 och blev matchens sista. Hammarby förlorade därmed efter den stora tabben.

- Tyvärr var det mitt misstag. Någon touchade bollen, så kanske 70 procent är mitt fel, men så är fotbollen. Vi får fokusera på nästa match på söndag. Sånt här kan hända i fotboll, sa Curci.

Innan det hade Curci haft flera bra aktioner, men han hade problem med insparkarna. Det var också i samband med en inspark som 2-1-målet kom, och Stefan Billborn var inte nöjd med hur hela laget agerade när det kom till vissa uppspel från egen planhalva.

- Han (Curci) har inte haft långa insparkar så länge jag har haft honom.

- Men där kan man också tycka att vet man om det, att målvakten inte kommer så långt, då känns det ganska onödigt att man som försvarare spelar hem bollen till målvakten, när man ändå vet att det kommer komma en lång. Jag har inga problem om man kan spela hem bollen till målvakten om man vet att man kan vända spel och behålla inom laget, men i dag känns det som att vi många gånger hamnar i lite tidsnöd. Givetvis gör Helsingborg det bra också.

- Vi ställer till, det letar, vi spelar inte bollen tillräckligt snabbt, och sedan ta vi beslut att spela hem bollen till Gianluca, sedan ska han slå långt istället. Det är bättre då att man slår in den bakom, 30 meter högre upp i planen, sedan kan man försvara sig framåt.