Dagen innan åttondelsfinal - då jublar Sebastian Larsson åt AIK-besked: "Väldigt glad att nås av det"

På måndagen gick Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, ut med att 3000 sittande personer ska tillåtas på matcher från den 1 juli. Och att det för stora arenor går att ta in 3000 supportrar per sektion.

AIK kommer att ta in 14 000 på sina hemmamatcher. Ett beslut som Sebastian Larsson blir väldigt glad av att höra.

- Publik har man längtat efter under väldigt lång tid. Vi har fått smaka lite på det, men nu blir det en enorm skillnad. Jag är väldigt glad av att nås av det beslutet, att det kommer finnas publik på de allsvenska arenorna. Det är ett positivt besked, säger han.

Vad betyder det för AIK-fansen?



- Mycket tror jag. Det är klart att det har varit en extremt lång period för fansen att inte kunna gå på våra matcher som de är vana vid. Vi har ju ett fantastiskt följe på borta och hemma, extremt frustrerande period likväl som det har varit för oss att inte haft våra fans på plats. Nu blir det bara glada miner.

Så här säger Amanda Lind:

- Deltagartaken för evenemang inomhus och utomhus höjs nu ytterligare, samtidigt som vi ger arrangörer möjlighet att dela upp lokaler i olika sektioner och därmed kunna ta in ännu mer publik, säger hon och fortsätter:

- Jag är också glad över att vi nu går vidare med förslaget om så kallad sektionering, det vill säga möjlighet att ta hänsyn till en lokals storlek och att kunna dela in den i sektioner för att kunna ta emot mer publik. Arrangemang kan nu anordnas för fler deltagare om möjlighet finns att dela upp lokalen eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner, så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd och så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra varken under eller i direkt anslutning till arrangemanget. Det är genom exempelvis olika in- och utgångar och tillgång till egna service-faciliteter och i förekommande fall serveringsställen. De deltagartak som finns gäller då för varje sektion.