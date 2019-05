Dagerstål: "Nu förstår man vad de säger - var omöjligt i början"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Norrköping hade en tuff inledning på årets säsong, men på de tre senaste matcherna har laget tagit sju poäng.

En potentiell förklaring till den förbättrade poängskörden? Kommunikationen i backlinjen, menar Filip Dagerstål som bildat trebackslinje tillsammans med Kasper Larsen och Rasmus Laurtisen på senare tid.

- Det blir svengelska. De har anpassat sig ganska bra nu. Nu förstår man vad de säger men det var omöjligt i början. Kasper och Rasmus är två jättebra killar men det är jobbigt när man inte förstår vad de säger. Nu känner man dom så pass bra att man kan säga: "Nu fattar jag inte ett skit av vad du säger, du får ta hand om det där", säger Dagerstål till Norrköpings Tidningar.

Dagerstål menar också att en nyckel till samarbetet i försvarsspelet är rollfördelningen.

- Jag har lite mer offensiv frihet. Kasper och Rasmus är väldigt starka defensivt. Jag kan fylla på offensivt när jag känner för det och utnyttja de kvaliteterna också.

I nästa match väntar spel borta mot AFC Eskilstuna för IFK Norrköping.

