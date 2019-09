Dags för "Peabmannen" att förhöras i rätten - Kindberg: "Mycket har missats fram till nu"

Under torsdagen rullar rättegången mot Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen", som åtalats för grov ekonomisk brottslighet, vidare. Det är dags för den sjätte dagen i Ångermanlands tingsrätt och efter att de tidigare dagarna bland annat innehållit dragningar från åklagarsidan, försvarssidan och ett förhör med "Sollefteåbon" är det dags för "Peabmannen" att nu förhöras.

De tre männen misstänks via osanna fakturor ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De tre åtalade ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

Tidigare har "Peabmannen" i polisförhör erkänt att har "kunskap om" att fakturor från Sollefteåbons företag är osanna. Han såg det då som möjligt att Sollefteåbons företag gjort "några mindre jobb" men att fakturorna i övrigt är osanna. Vidare berättade "Peabmannen" att han fått uppgiften om vilka projekt fakturorna skulle kopplas till från Daniel Kindberg. På en fråga från Ekobrottsmyndigheten om han anser att upplägget kommit till i ”samförstånd” mellan honom och Kindberg var Peabmannen tydlig med att han själv inte fattat några beslut utan att det är ”Daniel (Kindberg) som har bestämt hur det ska vara”.

I Peabs internutredning, som gjordes av Modum kopplat till brottsmisstankarna och som är en del av förundersökningen, står det följande om ett samtal som Peabmannen haft med utredarna:

"Det började med att DK (Daniel Kindberg) framförde önskemål om att Peab skulle använda (Sollefteåbons företag), som redan användes av Peab, för att utföra mer arbete. Detta för att (Sollefteåbons företag) skulle sponsra ÖFK. Någon gång, troligen vid årsskiftet 2013/14 presenterar DK ett förslag där (Sollefteåbons företag) arbeten skulle läggas upp som en sidoentreprenad och där kostnaderna för (Sollefteåbons företags) fakturor skulle hämtas tillbaka genom fakturering till Östersund Exploatering AB. (Peabmannen) uppfattade att det då såg ut som en vanlig sidoentreprenad. Samtidigt säger han att DK var väldigt övertygande och eftersom han representerade en stor kund så kanske inte (Peabmannen) satte sig in i affären som han borde”.

I Peabs internutredning står det att "Peabmannen" i ett samtal med utredarna uppgett att det var först efter ett tag som han insåg att han attesterade felaktiga fakturor. Då ska "Peabmannen" ha börjat känna oro, varpå Kindberg ska ha sagt att allt var "ok och att han ("Peabmannen") skulle fortsätta attestera och fakturera enligt plan". "Peabmannen" har i förhör uppgett att han själv inte har tjänat någonting på upplägget. Varför "Peabmannen" har varit en del av upplägget? Det kunde han vid den tidpunkten inte förklara.

"Det har man frågat sig faktiskt, ett antal gånger", har "Peabmannen" sagt i ett förhör med Ekobrottsmyndigheten.

Utöver att Kindberg ska ha varit ”övertygande” och ”drivande” har Peabmannen i förhör förklarat att ÖFK-ordföranden är en "person som man hjälper" och att han "har högaktat" Kindberg.

Det är planerat att förre ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg ska förhöras i rätten under fredagen. Tidigare i veckan sa han följande till media om vad som kan väntas av dagen då han förhörs:

- Hela bilden har ju inte alls framträtt än. Det kommer säkert komma fram saker under ("Peabmannens") förhör också, som gör att man får en förståelse för det här. Så att man förstår hur det här arbetet har bedrivits och vad som har gjorts över tid. Det är väldigt mycket i den här cykeln av tid som har missats i framställningarna fram till nu. Allt från behov, till beställning, till utförande, till fakturering och till betalning. Där tror jag att jag kommer bringa stor klarhet runt.

Fotbollskanalen är på plats under hela rättegången för att bevaka det som händer i Härnösand. Rättegången pågår fram till i början av oktober.