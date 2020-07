Dahl Tomasson vill nyansera bilden av MFF: "Kollar alltid på statistik"

2-4-1 är resultatraden som Malmö FF går in i den åttonde allsvenska omgången med. Laget har inte vunnit under ordinarie tid sedan matchen mot Djurgården för två veckor sedan och släppte i måndags in ett sent kvitteringsmål mot IFK Norrköping.

- I de senaste två matcherna tycker jag att vi gjort framsteg offensivt. Det är det jag önskar se mot Östersund också. Det är den biten vi inte fått med och som är det sista som saknas, säger Jon Dahl Tomasson och utvecklar om 1-1-mötet med Peking.

- Jag tycker att vi spelade ut dem under en stor del av matchen. Jag tycker att vi spelar en riktigt bra match, killarna gör det fantastiskt. Självklart är det irriterande och frustrerande att de gör mål på slutet, det är inte första gången det sker. Den biten ska vi jobba med för att ta bort. Men speciellt offensivt tycker jag att vi blivit bättre på att hitta varandra och befinna oss på rätt plats.

MFF släppte in ett kvitteringsmål även mot BK Häcken på tilläggstid. Lagets enda förlust orsakades också efter ett mål på tilläggstid - fast i första halvlek mot Elfsborg.

- Det är klart att vi ska minimera felen. När det blir mål i fotboll är det generellt ett fel inblandat, så är det. Detta ska vi självfallet minimera och jobba på. Dessa fyra poängen kunde lika gärna gått vår väg en annan dag, det säger sig självt, säger tränaren och tillägger att det inte råder några tvivel att det vore enklare att försvara ledningen om publik funnits på Eleda Stadion.

Dahl Tomassons lag har fortsatt sju poäng upp till serieledaren IFK Norrköping. Tränaren säger att pressen inte känns obekant.

- En klubb som Malmö ska vinna alla matcher och resultaten är en viktig del av sporten. Det är min uppgift som tränare att kolla lite nyanserat på bilden. Jag kollar alltid på statistik; självklart ska man nyttja “expected goals”, hur många chanser motståndaren skapar och liknade parametrar i spelet. Det är många saker men jag kan bara säga: Häcken, Norrköping, där ligger fyra poäng.

Kvällens motståndare Östersund ligger på trettonde plats och har tagit tre poäng färre än MFF. De har dessutom sparkat tränaren Ian Burchnall.

- Det är självklart en annorlunda situation när vi inte vet vad de gör med hundra procents klarhet. Men lagets spel har generellt inte ändrats över en natt, säger Dahl Tomasson.