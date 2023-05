Dahlberg tillbaka - Carneil missar Degerfors

IFK Göteborg ställs under torsdagskvällen mot Degerfors IF på hemmaplan i allsvenskan. Under torsdagseftermiddagen går Blåvitt ut med att målvakten Pontus Dahlberg, som dragits med skadeproblem, är en del av lagets matchtrupp och därmed är redo för spel igen.

Samtidigt saknar IFK fortsatt talangen Hussein Carneil, 19, som senast kom till spel mot Kalmar FF på bortaplan i den andra omgången. Vidare är även Abundance Salaou utanför lagets trupp till matchen.

Blåvitt har en poäng efter fem omgångar och är jumbo i allsvenskan. Degerfors är i sin tur på nionde plats med sex poäng efter två segrar och tre förluster de första omgångarna.