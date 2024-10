Dahlberg tillbaka efter tuffa knäskadan - vill spela direkt: "Brutalt sugen"

Pontus Dahlberg vände hem till IFK Göteborg sommaren 2022, på ett kontrakt över säsongen 2026.

Efter ett tungt 2023, där laget säkrade det allsvenska kontraktet i den sista omgången och han själv drabbats av återkommande fotproblem, var revanschlustan stor inför 2024.

Då var olyckan framme - och den 25-årige målvakten skadade knät allvarligt i genrepet mot Sarpsborg på Bravida arena.

- Jag minns det väl, suckar Dahlberg.

- Situationen i sig är inte en situation som ska orsaka en sån skada. Alla har sagt likadant. Kollar man på bilderna är det inget som man kan se egentligen. Det är maximal otur att det blev som det blev.

Dahlberg skulle boxa bort bollen i straffområdet men kolliderade samtidigt med en försvarare. En situation som han har varit med om otaliga gånger genom åren.

- Jag landade på sidan av kroppen i stället för på benen. Men så landar man flera, flera gånger per säsong som målvakt. Jag har nog landat så ett par hundra gånger i karriären.

När han ställde sig upp kände han omedelbart något i knävecket.

- Det kändes lite tjockt. Som att jag hade fått en vanlig smäll där. Det kändes inte som att något hade gått sönder. Så jag tänkte inte mer på det, men valde att gå av för att inte riskera något med tanke på att det bara var en vecka kvar till att allsvenskan skulle dra igång.

De efterföljande dagarna märkte han att klubbens sjukgymnaster såg allt mer oroliga ut över knät. Sen kom beskedet.

Det bakre korsbandet var allvarligt skadat.

- Det var extremt tungt. Jag hade kämpat mig igenom en hel försäsong och krigat på på konstgräsplaner, i snö och regn i sidled och kallt väder. Och när det roliga ska dra igång skadar man sig allvarligt.

Dahlbergs knä behövde däremot inte opereras. I stället valde han i samråd med klubbens läkarteam att rehabilitera skadan.

Det innebar att 25-åringen behövde slita med ett enormt skydd över stora delar av benet under tre månaders tid.

- Det var extremt jobbigt i början. Det var svårt att sova, det kliade och det var otympligt. Att sitta ner gick inte i början för benet var för låst. Det var en stor omställning. Sen, som med alla saker, vande jag mig med tiden.

Efter de tre månaderna kunde Dahlbergs rehabperiod ta fart ordentligt - och till slut var han successivt tillbaka på träningsplanen under sommaren.

- Jag började väldigt enkelt. Det var bara att känna på grepp, inga snabba rörelser, och sen trappa upp utefter symptomen.

Han medger att han kände viss oro för sitt knä under den första tiden ute på fotbollsplanen igen.

- Det är klart att det alltid finns någon form av oro när man är tillbaka efter en skada och ska ut på planen igen. Jag visste inte hur orolig eller försiktig jag skulle vara, men jag tyckte att jag hanterade det på ett väldigt bra sätt och kunde koppla bort det bra när jag väl körde.

***

Nu har Pontus Dahlberg tränat för fullt i över en månads tid. En och en halv månad tidigare än förväntat.

- När jag väl körde för fullt var det bara ren och skär glädje. Jag hade tittat ut från gymmet på alla andra som spelat på planen under så lång tid, så det var bara ren glädje.

Hur känner du dig nu?

- Just i dag är jag trött. Vi har kört trippelpass i går och trippelpass i dag. Vi gnuggar på så in i helvete, säger han skrattandes.

Skicket på knät upplever han samtidigt som väldigt bra.

- Det känns mycket bättre än förväntat. Jag har inte haft någon längre skada innan så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig när jag kom tillbaka. Allt har gått väldigt bra och fysiskt är jag starkare än jag någonsin har varit.

Dahlberg har spelat 90 minuter i en internmatch för en knapp månad sedan - och nu känner han att han är fullt redo för att kastas in i en allsvensk match igen, om tränare Stefan Billborn önskar.

- Absolut, säger han med eftertryck.

Dahlberg utvecklar:

- Vi har även spelat mycket stort spel på träningen. Det är lite skillnad på utespelare och målvakt. Som målvakt får du med dig mycket vad gäller tajming och positionsspel vid träning.

Vidare hyllar Dahlberg Blåvitts nye målvaktstränare Tomas Vainio, som tillfälligt har ersatt Lee Baxter, som en delförklaring till sin snabba väg tillbaka i god form.

- Han är enligt mig en av Sveriges bästa målvaktstränare. Han gör ett otroligt bra jobb, som har hjälpt mig väldigt mycket. Han är otroligt noga med detaljer och är inte feg för att säga vad han tycker.

Vad har Stefan (Billborn) och Ola (Larsson, teknisk direktör) sagt till dig om din väg tillbaka till matchspel efter skadan?

- Just nu har vi inte pratat så mycket om det. Fokuset har väl legat på att först och främst få en bättre tabellposition, eftersom att det har varit mycket kniven mot strupen där.

För att ge sig själv så bra chanser som möjligt till att ta tillbaka platsen som förstaval mellan stolparna slipar Dahlberg inte på någon särskild del i sitt spel. Han vill hellre fokusera på helheten, förklarar han.

- Det är allt från positionsspel till igångsättningar, spelvändningar och reflexer. Allt. Det handlar om en helhetsbild. Målvaktsdelen är väldigt komplex, så kan man få ihop flera bitar istället för att fokusera på en eller två tror jag att man gynnas mer av det.

Under försäsongen riktades ett större fokus på Pontus Dahlbergs spel med fötterna. Dåvarande tränarna Jens Askou och Sindre Tjelmeland ville nöta in ett nytt spelsätt med mer passningsspel från målvaktspositionen - och Dahlberg sattes under lupp omgående.

- Det var en ny grej för mig. Det sättet vi ville spela på då var rätt extremt. Man skulle vara väldigt mycket involverad, vilket jag inte har varit så mycket innan i tidigare klubbar och med tidigare tränare.

- Men det var väldigt utvecklande och jag tycker att jag utvecklades i det spelet mer och mer desto längre vi körde.

***

IFK Göteborg sitter samtidigt på en ovanligt bred målvaktsuppsättning där Pontus Dahlberg har konkurrens av Elis Bishesari (som var förstavalet under våren), Anders Kristiansen (på lån från Sarpsborg) och det nuvarande förstavalet Jacob Karlström (på lån från Molde).

Blåvitts tekniske direktör Ola Larsson gav sin syn på klubbens målvakter efter lagets seger mot Norrköping förra helgen, vilket Fotbollskanalen skrev om.

- Allting går att förhandla. Men vi får fundera på det senare, sa Larsson om ett eventuellt köp av Karlström.

Assisterande tränare Joachim Björklund gav även han sin syn på Blåvitts nuvarande målvaktskvartett:

- Det är en ynnest. Men det är också egentligen ett par för mycket. Då tänker jag på spelarna. För vi har fyra målvakter som förtjänar att stå på den stora scenen. Hade de spelat på en annan position hade de fått både inhopp och starter, men nu är de målvakter och det är klart att vi inte tar bort Jacob (Karlström) som det ser ut just nu, sa Björklund då.

Dahlberg ger själv sin syn på Blåvitts breda målvaktsuppsättning. Han berömmer både Elis Bishesari och Jacob Karlström för sina insatser i laget under säsongen, och tycker att bredden har ökat kvaliteten på träningsplanen.

Går det att behålla den nuvarande konkurrenssituationen långsiktigt?

- Nej det är klart att det kanske inte är hållbart i längden. Det får man se över hur man ska lösa. Men det är inte en fråga som ligger på mitt bord, det är en klubbfråga. Jag lägger över det till dem. Men det är klart att fyra målvakter i en trupp, det kan man kanske inte vara i allsvenskan.

Hur ser du på dina chanser att knipa förstaspaden nästa säsong?

- Jag är tillbaka fullt nu. Jag vill spela så snabbt som möjligt. Fysiskt har jag aldrig varit så här stark och på planen, med tajming och positionsspel och hela fotbollsbiten, känns det väldigt bra också. Bättre än vad det gjorde innan skadan. Jag känner mig i väldigt bra form och vill spela så snart som möjligt.

Då kan Dahlberg inte vänta på att få kliva ut på Gamla Ullevi framför IFK Göteborgs supportrar igen.

- Jag är brutalt sugen på det. När man var skadad satt man på läktaren och bara njöt av det otroligt fina stödet som vi har och längtade till att få spela framför det. Nu är jag brutalt sugen och inspirerad för att göra det igen.