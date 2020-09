Dahlin fortsatt osäker till spel: "Redo, men kanske inte hundra"

Johan Dahlin stod senast i Malmö FF:s mål den 9 augusti mot Falkenberg. Sedan dess har han varit borta med en överkroppsskada men suttit på bänken i de två senaste allsvenska matcherna. Spel i torsdagens Europa League-kval mot Honvéd är fortsatt osäkert.

- Jag är redo men kanske inte hundra. Att är ett risktagande. Var vill man ta risken, var vill man sätta ribban, vilken konsekvenser kan man? Jag hade kanske kunnat spela för en månad sedan - men vad hade konsekvensen blivit? Det är lite sånt man får räkna in. Jag säger inte att jag är hundra procent färdig eller helt frisk. Vi får väga in alla bitar, vad jag behöver, vad dem behöver. Det är en väldig avvägning just nu vart vi står. Men jag och det medicinska teamet är på samma bana. Jag tar det väldigt mycket dag för dag, säger Johan Dahlin.

Under tiden har Marko Johansson vaktat målet. Johan Dahlin utvecklar sina tankar om en comeback på planen:

- Jag tror det är mindre påfrestande att spela match än att träna. Jag tror du har färre ingripanden på en fotbollsmatch. Om man ser till AIK senast så tror jag att Marko använde överkroppen en gång i den matchen. Jämfört med idag då man använt den 150 gånger. Återigen, det är den jävla avvägningen. Var vågar man släppa på den och hur behöver man känna sig? Det är den diskussionen vi har hela tiden.