Dahlin ser inte slutet: "Älskar fortfarande fotboll"

Johan Dahlin, 36, har knappast haft den säsongen han hade hoppats på. För den har varit halvstökig.

MFF-målvakten har haft skadeproblem. I våras spökade en vad, senaste tiden har återhämtat sig från en hjärnskakning.

Hur mår veteranens kropp? Efter att ha kommit tillbaka från hjärnskakning är hans eget svar att den börjar bli kryare.

- Nu tycker jag att den mår bättre och bättre igen. Det har varit lite hackigt, tyvärr. Men när jag väl har spelat i år har jag gjort det jättebra. Jag började säsongen kanonbra och sedan blev det lite ryckigt med skador i vardagen, sedan kom jag tillbaka och sedan fick jag hjärnskakning… det har varit en väldigt ryckig säsong. Men det känns bättre och bättre och det är skönt, säger Dahlin till Fotbollskanalen.

ANNONS

Hur har det varit att vara lite utanför elvan och skadad? Du hade en hjärnskakning nyligen.

- Som du sa hade jag en hjärnskakning och blev borta ett tag. Jag hade ett litet bakslag där. Samtidigt har Ismael gjort det jättebra. Det är inte så att jag spelat mig ut ur laget utan det är Ismael (Diawara) som har spelat sig in i laget. Jag har inte varit dålig. Det har varit lite hackigt samtidigt som Ismael har gjort det jättebra. Jag kan inte säga så mycket om det. Jag tränar så hårt jag kan, försöker hjälpa Ismael och finnas där för honom - och resten av laget, för att hjälpa till på det sättet.

Du svarar nästan på det själv, men du är inte den som är tjurig när du inte får spela utan stöttar i det här fallet Ismael?

- Så klart. Han har ju alltid funnits där för mig sedan han kom hit. Det är inte första gången det händer mig. Man kan inte lägga sig ner och dö, höll jag på att säga. Man får kämpa vidare. Jag älskar fortfarande att spela fotboll, träna och allt sådant. Klart att alla vill spela match, men nu är det som det är. Och som sagt, Ismael har gjort det väldigt bra. Det finns inget jag kan påpeka där. Det är bara jobba vidare - och framför allt hjälpa Ismael med det han vill ha hjälp med.

ANNONS

Dahlin har hunnit fylla 36 år. Trots skadorna och den hackiga säsongen ser han ingen slutpunkt för karriären.

- Nej. Jag tänker inte så. Jag tänker fortfarande att jag har mycket att ge. Sedan är det så att smågrejer tar lite längre tid när man blir äldre, tyvärr, och man kan inte stressa tillbaka på sådana grejer som man gjorde när man var yngre. Men nej, det tänker jag inte på. Jag älskar fortfarande att träna, spela och fotboll.

På måndagen ställs Malmö mot IFK Göteborg i allsvenskan. Ett klassikermöte. Dahlin vill inte säga om han står i den matchen. ”Det får du fråga Åge om”. Vad veteranen vill är att MFF fortsätter på den inslagna vägen defensivt. Laget - och Ismael Diawara - har hållit nollan de två senaste allsvenska matcherna mot Hammarby och IFK Värnamo.

- Vi ska bygga vidare på den defensiva biten som vi har startat på. Där har vi varit riktigt bra. Vi ska försöka utveckla den offensiva biten. Göra fler mål.

ANNONS

Vad tycker du fungerat i defensiven?

- Åge (Hareide, tränare) har kommit in med energi och power. Vi tar jobbet hela vägen och släpper inte till så mycket chanser. Samtidigt har Ismael gjort det jättebra i de situationer som uppstått. Men just energin, han (Åge) har fått in lite energi och jävlaranamma i laget.