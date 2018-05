Dahlin skadad - då får Andersson chansen i MFF-målet mot TFF: "Gör man det bra vill man fortsätta"

Johan Dahlin har sedan återkomsten till Malmö FF förra sommaren varit given mellan stolparna, och i år har han spelat varje tävlingsminut av säsongen för regerande mästaren.

I cupfinalen åkte Dahlin dock på en skavank som nu gör att han missar morgondagens möte med Trelleborg på Vångavallen. I dag bröt han träningen och ströks ur MFF:s matchtrupp.

- Det var 50-50 inför träningen (för Dahlin). Det var mer kring hans känsla. Men spark på bollen gav för stor känning, säger tränare Magnus Pehrsson till Fotbollskanalen.

I stället kommer Fredrik Andersson få chansen i målet mot TFF.

- Att Johan inte kommer stå blir en direkt ändring, men jag känner mig väldigt trygg i det Fredrik (Andersson) har gjort. Även om det var länge sedan han stod så var det väldigt fina ingripanden, både den här försäsongen och slutet av förra året. Den känslan har vi och han, säger Pehrsson.

Andersson är redo att fylla Dahlins skor mot TFF.

- Nu har Johan varit väldigt duktig också. I målvaktsrollen är det svårt, det är bara en som spelar, men jag känner att om jag hade varit utespelare så hade jag kanske spelat just nu. Det känns så pass bra på träning, men man kan inte lasta Johan för någon av förlusterna som har ramlat in, säger 29-åringen till Fotbollskanalen.



- Går man in och gör det bra så vill man fortsätta givetvis, då ska det inte vara enkelt att flytta på en. Då ska man se till att hålla kvar platsen.



På de första åtta matcherna i allsvenskan har MFF släppt in 13 mål, vilket är näst flest av samtliga lag (även om många lag har färre spelade matcher). I finalen av svenska cupen mot Djurgården i torsdags släppte man dessutom in ytterligare tre mål.



- Det är klart vi pratar om det, men när man pratar med Johan är det väl i princip inte något mål som man i målvaktsbiten kan diskutera, men vi behöver bli lite tajtare och inte släppa till så många chanser som vi gjort, säger Andersson.

MFF:s möte med Trelleborg startar klockan 17:30 i morgon och kan ses på C More.