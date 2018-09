Dahlin tillbaka i Blåvitts trupp mot AIK

IFK Göteborgs förstemålvakt Erik Dahlin var i måndags utanför lagets matchtrupp i 4-1-förlusten mot Häcken på Bravida Arena. Lagkamraten Tom Amos fick i stället göra debut mellan lagets stolpar. När Blåvitt i dag presenterade truppen till torsdagens möte med AIK, så var dock Dahlin med igen och lär åter spela från start på Gamla Ullevi.

Däremot är yttern Sebastian Ohlsson nu utanför lagets matchtrupp med anledning av tre gula kort. Han är därmed avstängd.

IFK Göteborgs trupp: Erik Dahlin, Tom Amos, Carl Starfelt, Marcus Degerlund, David Boo Wiklander, André Calisir, Billy Nordström, Kristopher Da Graca, Emil Salomonsson, Victor Wernersson, Amin Affane, August Erlingmark, Vajebah Sakor, Fredrik Oldrup Jensen, Giorgi Kharaishvili, Tobias Hysén, Patrik Karlsson Lagemyr, Robin Söder, Sargon Abraham.

Matchen börjar klockan 19.00 på torsdag och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.