Dåligt med speltid till unga i MFF – ändrar på målsättning: "De blir inte kvar så länge när de väl slår igenom"

MALMÖ. Malmö FF har allsvenskans äldsta lag och under våren har ingen ung egen produkt fått speltid i allsvenskan. Enligt Daniel Andersson har också MFF ändrat definitionen på årsmålet kring unga spelare. - Det är en kombination av att det är svårare att slå sig in och att det nu är svårare att bygga kring spelare.

Carlos Strandberg, 23 år sedan en månad tillbaka, fick hoppa in 20 minuter i första omgången och är den yngsta spelaren som har fått speltid för Malmö FF i årets allsvenska. Snittåldern på MFF:s startelvor är 28,8 år, högst i allsvenskan enligt Transfermarkt, och de har gått över 30-årsgränsen vid enskilda matcher.

Malmö FF har sedan lång tid tillbaka haft en av landets starkaste ungdomsorganisationer, men under Uwe Rösler har de unga egna produkterna fått dåligt med speltid. 50 minuter för Samuel Adrian och 95 minuter för Hugo Andersson är allt när det kommer till 30 allsvenska matcher.

- Uwe känner till strategin, men det viktigaste av allt är vi vinner fotbollsmatcher. Sedan blir han lika glad som oss när det kommer fram en ung spelare. Just nu ser han ingen som kan ta det steget, och de bästa unga har vi ute och spelar i andra klubbar, säger sportchefen Daniel Andersson till Fotbollskanalen.

För 18 månader sedan gjorde MFF en satsning på unga spelare, där bland annat Andreas Georgson kom upp som assisterande tränare för att hjälpa till att bli en brygga mellan U-lag och A-lag. Dessutom skrev de lärlingskontrakt med sex nya spelare.

- Det är kvar att vi vill ta fram ungdomar. Sedan har vi sett att det har blivit svårare och svårare, och det hänger lite ihop med att A-laget har blivit bättre.

- Nu har vi ändrat lite målsättning med hur många som ska in varje år. Vi är enormt stolta över vår ungdomsverksamhet och det ingår i sportstrategin att det ska komma fram spelare, men vi förstår svårigheten med den nivån det är nu. Att vi måste gå andra vägar, som att låna ut och komma tillbaka, än vad vi gjorde innan.

Strategin har varit att en till två egna produkter varje år, för första gången, ska starta 15 allsvenska matcher i MFF. Där har definitionen ändrats.

- Nu räknar vi även om man slår igenom i en annan klubb. Till exempel Dennis Hadzikadunic när han lånades ut till Trelleborg och såldes, så räknar vi honom som en av de som vi har tagit fram. Det blir tufft annars om man inte räknar in dem i en lyckad ungdomsverksamhet. Sedan vill vi få upp fler som spelar i vårt eget representationslag, men vi är medvetna om snabbheten med unga spelare så kan de ta vägen med lån och sedan sticka direkt.

- Det räcker med att se på en sådan som Benjamin Nygren. Nu kan det räcka med sex-sju bra allsvenska matcher (innan det blir intresse). Det är en kombination av att det är svårare att slå sig in och att det nu är svårare att bygga kring spelare. De blir inte kvar så länge när de väl slår igenom, tyvärr.

Har du märkt av den trenden, att för tio år sedan väntade spelarna tills de var 22 år och då flyttade man till Nederländerna, medan nu lämnar fler i tonåren?

- Absolut. Många klubbar nu köper potential och vill vara med tidigt. Desto viktigare att ta fram unga spelare, för det ger ju också intäktsmöjligheter.

Finns det möjlighet att ni väljer att föryngra truppen i sommar eller till vintern?

- Vi väger in allt när vi ska strukturerar upp truppen. Det viktigaste är att vi har ett starkt lag, men åldern tar också ut sin rätt och det gäller att ha en bra helhet.

MFF har i dagsläget Strandberg, Adi Nalic, Hugo Andersson, Pavle Vagic, Felix Konstandeliasz, Jakob Tånnander, Marko Johansson, och Mathias Nilsson utlånade. Andersson säger att planen är att Strandberg ska komma tillbaka när lånet med Örebro SK tar slut efter sommaruppehållet. När det gäller Nalic så säger Andersson att hans utveckling har varit ”fantastisk” i AFC Eskilstuna, och att de där ska följa hur utvecklingen sker med MFF:s trupp för att se när det passar att han kommer tillbaka.

Han säger också att det är möjligt att det blir fler spelare som lånas ut i sommar, då spelare som Anel Ahmedhodzic, Adrian, och Laorent Shabani behöver speltid, men även att det är några U-spelare som är aktuella för att flyttas upp.

- Det är många duktiga som kommer underifrån som kanske skulle kunna få ett lärlingsavtal i sommar. Sedan har vi ganska stor trupp, så frågan är vad som är bäst för dem. Är det att vara kvar i U19 och spela och träna, eller att lyftas upp och få det lite tuffare?

- Men det är absolut spelare som är aktuella för lärlingsavtal.

Däremot har det i år varit fler U-lagsspelare som har tränat med A-laget, och vid enstaka tillfällen även spelat "internmatcher" mot A-laget. Enligt Georgson har 14 U-spelare varit uppe åtminstone två gånger var i vår. De 14 spelarna är Amel Cmalic, Amel Mujanic, Erik Lindblom, Jesper Dickman, Johan Rapp, Kevin Harletun, Lamin Sarr, Linus Borgström, Melker Nilsson, Mubaarak Nuh, Noel Hansson, Patriot Sejdiu, Victor Larsson, och Yahya Kalley.

Malmö FF möter Helsingborgs IF i morgon i Skånederbyt. Matchen börjar 17.30 på söndag och sänds via C More.