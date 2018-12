Daniel Kindberg avgår som ordförande i Östersund

I måndags väcktes åtal mot Östersunds ordförande Daniel Kindberg. Kindberg är misstänkt för ekonomisk brottslighet och åtalas på fyra punkter av åklagare Niklas Jeppsson: Grov trolöshet mot huvudman i två fall, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

- Jag tycker jag kan bevisa att de begått brott, sa Jeppsson i samband med att åtal väcktes.

Nu väljer Kindberg att avgå som ordförande. Nyheten kommunicerades på Östersunds hemsida under fredagseftermiddagen.

- Jag har funderat en längre tid hur jag ska göra men har nu kommit fram till att avgå som ordförande i ÖFK. Jag har pratat om detta med styrelsen under veckan och vill därmed ge föreningen och dess anställda arbetsro, säger han i en kommentar.

- Jag vill nu förbereda mig inför rättegången som startar i vår och ta hand om mig själv och min familj.

Kindberg öppnar dock för att återvända till klubben vid ett eventuellt frikännande.

- Jag ser att när jag är frikänd från de här anklagelserna som framgår av åtalet så kommer jag ta upp dialogen med organisationen och med medlemmarna om de vill att jag ska komma tillbaka i någon form, säger han.

- Det mest ansvarsfulla som jag ser det, i det här läget, det är att jag träder tillbaka

Samtidigt säger Kindberg (som tidigare formellt sett har haft en time out från ordförandeskapet) att han blivit tillfrågad om att ha en roll som "bollplank" till klubbens tekniske direktör David Webb och tränaren Ian Burchnall.

- Jag har fått en förfrågan om att vara en del av Elitfotboll AB för att vara ett bollplank åt Ian och åt Dave och de andra ledarna. Det ska jag överväga och ge ett svar på efter helgen, men det är klart att jag förstår den delen, att vara med och stötta i frågor kring spelarna och ledarna, men det får jag ta helgen till att fundera på.

Han kommer inte att vara en del av spelarekrytering eller att sköta kommunikationen externt med exempelvis media eller sponsorer.

- Nej, ingenting. Nej i så fall kommer jag bara vara ett rent bollplank åt spelarna och åt främst Ian, Dave och Martin (Johansson tillförordnad vd). I övrigt kommer jag inte ha någon roll.

Utöver Kindberg har även två andra personer som misstänkts vara en del i den ekonomiska brottsligheten, "Peabmannen" och "Sollefteåbon" åtalats. De tre åtalade misstänks för att ha slussat pengar in i Sollefteåbons bolag, via till en början företaget Fältjägaren (som Kindberg var vd på fram till 2014, därefter via bostadsbolaget Östersundshem (som Kindberg flyttade till efter tiden på Fältjägaren).

"Genom osanna fakturor har pengar förts till Sollefteåföretagarens bolag", skrev Ekobrottsmyndigheten i måndags.

Vidare menar åklagaren även att företaget Driftaren AB, som ägs av Östersunds FK, skickat osanna fakturor till Sollefteåföretaget.

"Syftet med faktureringen har varit att förflytta pengar från Sollefteåföretaget, som mottagit betalning för osanna fakturor från Peab och F7AB (enligt åtalspunkt 1 och 2), till Driftaren AB. VD:n (Daniel Kindberg) har varit företrädare för Driftaren AB och åtalas för grovt bokföringsbrott då han haft kännedom om att fakturorna varit osanna och att bokföringen därför varit missvisande", skrev Ekobrottsmyndigheten då åtal väcktes.

Tidigare har det av en genomlysning som Skatteverket gjort visat att Sollefteåbons företag under 2014 och 2015 betalat ut runt 4,6 miljoner kronor till Östersunds FK.

Vice ordförande Hans Carlsson tar nu över som ordförande fram till nästa årsmöte som hålls i mars 2019.

- Hela styrelsen delar Daniel Kindbergs analys och tycker att hans beslut är klokt. Nu börjar valberedningen sitt arbete att hitta nya namn till en stark styrelse i ÖFK som kan leda klubben mot nya framgångar, säger Carlsson.

Daniel Kindberg har i kommunikationen hela tiden hävdat sin oskuld och gör även fortsättningsvis. Fotbollskanalen kunde dock i måndags berätta att det i förundersökningen framkommer att Kindberg erkänt brott i sitt tredje förhör med Ekobrottsmyndigheten, men att han efter att ha släppts på fri fot och bytt advokat kovänt. Kindberg erkände delaktighet och uppgav i det tredje förhöret att syftet bakom upplägget varit att "få medel till Östersunds Fotbollsklubb". Men därefter har han uppgett att han inte "känner igen sig i beskrivningen som ges" av det tredje förhöret och att han alltjämt förnekar brott. Kindberg förklarade sitt agerande med att han då var pressad och ville släppas på fri fot.