Danielson med för åttonde gången - här är omgångens lag

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

Nu är allsvenskans 28:e omgång färdigspelad och bland annat sticker Marcus Danielson ut med sin åttonde uttagning i omgångens lag efter Blårändernas 1-0-seger mot IFK Göteborg i måndags på Gamla Ullevi. Endast Hammarbys Muamer Tankovic, som den här omgången var avstängd, har fler uttagningar, nio stycken, i år i omgångens lag, medan Sören Rieks har blivit uttagen, precis som Danielson, vid åtta tillfällen. Hammarby-backen Richard Magyar, som stod för lagets 2-0-mål mot Malmö FF, är för första gången i år uttagen.

Målvakt: Aly Keita, Östersunds FK (4).

Backar: Lars Krogh Gerson, IFK Norrköping (6), Richard Magyar, Hammarby IF (1), Marcus Danielson, Djurgårdens IF (8), Kadir Hodzic, AFC Eskilstuna (2).

Mittfältare: Sebastian Larsson, AIK (2), Isak Ssewankambo, Östersunds FK (2), Hosam Aiesh, IFK Göteborg (3).

Anfallare: Alexander Kacaniklic, Hammarby IF (5), Henok Goitom, AIK (4), Paulinho, BK Häcken (4).

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.