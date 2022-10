Danielson om märkliga självmålet: "Inga bra tankar"

I underläge 0-1 gick Djurgården hårt för en kvittering och för att undvika en blytung förlust borta mot Degerfors. Då utspelade sig märkliga scener när en hög boll kom farandes mot Dif-målet och mittbacken Marcus Danielson skulle nicka undan densamma.

Det hela slutade med en totalt missbedömd nick, och bollen seglade i stället över målvakten Jacob Widell Zetterström.

- De lyfter in en boll bakom och jag vill väl egentligen få lite höjd på bollen för att ge Jacob (Widell Zetterström) tid. Jag vet ju att anfallaren är i närheten av mig, så jag vill inte lägga den framför hans fötter så att han kan peta in den. Men det blir för hård kraft framåt och det blir självmål, säger Danielson.

- Det är självklart tungt. Vi pratade i paus om att vi skulle ge det en ärlig chans och höja oss från den första halvleken. Det är tungt att jag gör det självmålet vid den tidpunkten. Tyvärr är fotbollen sådan ibland.

Vad for genom huvudet?

- Det var inga bra tankar, så klart. Men det hade hänt och det stod 2-0, så det var bara att lägga det bakom sig och se framåt. Vi har hämtat upp 0-2-underlägen tidigare under säsongen, så jag trodde fortfarande på det, även om det var tufft just då.

Degerfors hann också med att fastställa slutresultatet till 3-0 innan domare Bojan Pandzic blåste av mötet. Förlusten var Djurgårdens första på mer än fyra månader.

- En stor besvikelse att vi inte kommer upp i någon nivå alls. Vi har väldiga problem under i stort sett hela matchen. Vi har en bra chans efter 20 sekunder, men sedan vet jag inte om vi har något mer, säger Marcus Danielson.