Dansk joker vill återuppväckas i HIF: "Fått ut mycket av karriären – men inte slut än"

HELSINGBORG. Helsingborgs IF har en målvakt som bänkat David de Gea, landslagets lagkapten, en tidigare stjärna från ryska ligan, och en mittfältare som spelat i Serie A, Bundesliga, och Ligue 1 - men även Tobias Mikkelsen har erfarenhet från stora matcher och kan bli en joker i Skånederbyt.

Han var ordinarie i Nordsjälland när de blev danska mästare, han var ordinarie i Rosenborg när de blev norska mästare, har har flera cuptitlar, han var Danmarks supersub under EM 2012. Han har varit van vid att spela, och avgöra, stora matcher.

33-åringen Tobias Mikkelsen ville dock testa någon annan liga när han kom tillbaka efter en svår tid i Australien. Hans familj, inklusive hans fru som är läkare, bor i Danmark och de behövde hitta en social situation som fungerade. Helsingborgs IF passade.

- Jag hade lite alternativ, men jag var kräsen. Jag bor över på andra sidan (utanför Helsingör) och ville inte bo för långt ifrån min familj då jag har tre barn. Det här var det klart bästa alternativet.

Mikkelsens karriär inleddes i Lyngby, gick vidare till Bröndby, och sedan till Nordsjälland. Där var han så pass bra att han spelade i EM och fick en flytt till Greuther Fürth, då nykomlingar i tyska Bundesliga.

- Det var mycket annorlunda jämfört med Danmark. Det var riktigt hårt, men om man ser det i backspegeln så skulle jag nog inte ha gjort flytten vid den tidpunkten.

- Jag såg det som en mycket bra möjlighet. De var uppflyttade och jag trodde att jag skulle få mycket speltid, men så blev det inte.

Efter bara ett halvår blev det ett hopp över till Rosenborg, där han hade tre fina år innan han återvände till Nordsjälland. Comebacken började bra med tre mål på de sex inledande matcherna. Sedan kom skadorna.

- Jag var inte så mycket för konstgräsplanen, den var hård. Jag fick problem och så var det några andra som tog över. De kör med en annan strategi i Nordsjälland, de spelar med många unga. De spelar med det yngsta laget i Europa.

Han fortsatte att ge det ett försök, men var borta med småskador flera gånger och blev en inhoppare, och mot slutet blev han allt oftare kvar på bänken. Det blev en flytt till Australien, som inte gick så bra som han hade önskat, innan han nu vill förlänga karriären som kantspelare.

- Jag tycker fortfarande att jag är lite snabb...

- Jag har fått ut mycket av min karriär, men den är inte slut än.

Han gjorde sin klart bästa HIF-match senast, i ett timmeslångt inhopp mot AFC Eskilstuna, och har chans att bli en nyckel för HIF, antingen från bänken eller från start, i dagens Skånederby.

HIF möter i dag MFF, en match som börjar 19.00 och sänds via C More.