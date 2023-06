Dansk journalist reagerar på Blåvitts tränarval: "Märklig tajming"

IFK Göteborg är i kris med sju poäng efter elva omgångar i allsvenskan. Under onsdagen agerade den klassiska klubben, som i dagsläget är på kvalplats, och presenterade dansken Jens Berthel Askou, 40, som ny chefstränare med ett kontrakt över tre och ett halvt år.

Askou kommer närmast från en tvåårig sejour som tränare i danska Horsens, och har även en bakgrund som tränare i färöiska HB Torshavn (2019-2021) och i danska Vendsyssel (2018-2019).

Askou har under sin tränarkarriär levererat blandade resultat. I Vendsyssel blev det bara en säsong som huvudtränare, då han fick sparken innan klubben ramlade ur Superligan 2019, och därefter gick han till HB och vann både den färöiska ligan och cupen 2020. Sedermera tog han över Horsens och förde först upp klubben från andraligan till högstaligan i Danmark, innan klubben i år ramlade ur Superligan. Horsens avslutade säsongen med en seger på de sista 16 matcherna av säsongen.

Journalisten Martin Schmidt, som bevakar dansk fotboll för bold.dk, reagerar med förvåning över Blåvitts beslut att ta in Askou just nu, som ny huvudtränare.

- Liksom de flesta i Danmark är jag mycket överraskad, och det är mest på grund av tajmingen. Horsens gick för ett år sedan upp till Superligan och presterade under första halvan av säsongen för att ligga i toppskiktet, där topp-6 till och med var realistiskt. Våren var sedan fruktansvärd och det kulminerade med nedflyttning i den sista omgången, så tajmingen är märklig, säger Schmidt till Fotbollskanalen.

Hur skulle du beskriva Askou som tränare?

- Jag ser på honom som en balanserad och tydlig tränare, som utan tvekan har större spelmässiga ambitioner än vad som gått att få ut i både Horsens och i Vendsyssel, där det i första hand handlat om att undvika nedflyttning.

Vilken typ av fotboll vill Askou bedriva?

- Sett till Horsens och Vendsyssel skulle jag beskriva det som en "power-fotboll" med solid defensiv, men i höstas utvecklade även Horsens sitt offensiva spel. Under Bo Henriksen var Horsens känt för en ren betongdefensiv med långa inkast och dueller, men det gick laget ifrån under Askou, då det blev mer fokus på kombinationer och passningsspel. Våren blev dock ett steg tillbaka vad gäller det, då det inte var mycket som fungerade offensivt. IFK är förstås i en svår situation just nu, och jag är spänd på att se vad han kan göra med mer resurser tillgängliga i ett lag som inte bara måste försvara.

Hur ser du på resultaten som Askou presterat i Vendsyssel och Horsens?

- Det är lite svårt att ge ett tydligt svar på, för på pappret är det inte en imponerande statistik. Vendsyssel var sensationellt i Superligan och var redo för de avgörande play off-matcherna, men då fick han sparken precis innan dem. Om man bortser från de fyra sista månaderna nu har han heller inte gjort Horsens besviket. Under Bo Henriksen ansågs klubben under många år vara en humla som överlevde i Superligan gång på gång, men ingen förstod riktigt hur. På pappret hade Askou Superligans sämsta eller i bästa fall näst sämsta lag förra säsongen, så målet var att överleva, och därmed är säsongen inte så illa som helhet. Med det sagt var våren helt fruktansvärd för Horsens.

Är Askou en högt ansedd alternativt eftertraktad tränare i Danmark?

- Det skulle jag inte säga efter slutet på den här säsongen. I vintras var han betydligt mer attraktiv och den dåliga våren har naturligtvis lett till spekulationer om hans jobbsäkerhet. Horsens sportchef förnekar dock att han fått sparken, trots att det gick dåligt. Men jag tvivlar på att större danska klubbar var redo att ta Askou, åtminstone här och nu. Därför är det också förvånande att IFK gör det, och som sagt mest på grund av tajmingen.

Askou tillhörde, som spelare, klubbar som Silkeborg, Kasimpasa, Norwich, Millwall, Esbjerg och Vendsyssel. Han gjorde inga A-landskamper med Danmark.