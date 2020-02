Dansk målvakt hoppas på Bajen-avtal: "Kan göra räddningarna som vinner matcher"

Hammarby meddelade under lördagen att danske målvakten David Ousted, 35, kommer att vara en del av lagets avslutande dagar på träningslägret i Portugal. Han kommer senast från spel under förra säsongen i MLS-klubben Chicago Fire, men tog redan under 2013 steget över till MLS och är totalt noterad för 173 matcher i den amerikanska ligan, samtidigt som han bland annat tillhört Bröndby, Sönderjyske och Randers på dansk mark.

Anledningen till att målvakten kommer in är att Hammarbys målvaktsstall för 2020 just nu inte är spikat. Davor Blazevic är, precis som i fjol i full träning, men däremot missade förre förstemålvakten Johan Wiland stora delar av förra säsongen med anledning av axelbekymmer och ännu vet inte 39-åringen om han kommer att komma tillbaka till hundra procent framöver, även om han tagit stora steg framåt mot det.

- Om åtta, nio, tio dagar kan vi nog få ett rätt bra svar kring var jag ligger. Vi får trappa upp det så mycket som det går, men på ett bra sätt, sa Wiland i veckan till Fotbollskanalen.

Bajens sportchef Jesper Jansson har samtidigt varit tydlig med att han gärna ser Wiland spela i Bajen minst ett år till och att föreningen därmed avvaktar målvaktens framsteg, men att klubben måste ha alternativa lösningar om Wiland lämnar ett negativt besked.

Nu har alltså Ousted anslutit till Stockholmsklubbens läger och var under lördagen på plats för att se Hammarbys träningsmöte med Slavia Prag i Faro. Målvakten berättar att han under resterande delen av Bajens läger kommer att försöka lära känna klubben.

- Jag har haft en kontakt med Jesper (Jansson) med anledning av situationen med Johan (Wiland) och då har vi kommit överens om att jag ska vara här ett par dagar för att vi ska lära känna varandra och för att se om jag kan få en känsla för klubben och för att se om klubben kan få en känsla för mig, säger han till Fotbollskanalen.

Hur skulle du beskriva dig själv som målvakt?

- Jag är en målvakt som tycker om att kommunicera och kontrollera defensiven, så att alla är där de behöver vara. Jag tycker också att jag är en målvakt som kan göra räddningarna som vinner matcher och förhoppningsvis kan jag få göra det.

Skulle du vilja skriva på för Hammarby?

- Ja, självklart! Jag tycker att Hammarby är en jättebra klubb, men just nu handlar det om att ägna tiden åt att lära känna varandra under de kommande dagarna och sedan får vi se vad som händer.

Tror du det kan bli ett kontrakt för dig även om Johan Wiland kan fortsätta?

- Det vet jag inte. Det är lite för tidigt att spekulera i det. Jag vet att Hammarby respekterar Johan för den målvakten han är och för det han har gjort, så jag är bara här för att känna på allting och sedan tar vi det därifrån.

Är Hammarby din prioritet eller finns det intresse från andra klubbar?

- Det finns intresse, men vi tar det som det kommer. Jag är här eftersom att jag vill vara här och se hur det är i Hammarby och ha samtal med klubben.

Vad har du hört om Hammarby?

- Jag är ju från Danmark, vilket gjort att jag följt de skandinaviska ligorna och förra året var det väldigt jämnt. Hammarby hade en bra möjlighet att vinna ligan, så jag såg under förra säsongen att de gjorde det bra i ligan.

Dansken var under första tredjedelen av förra säsongen ordinarie i Chicago, men blev sedan petad till förmån för tyske målvakten Kenneth Kronholm, som kom in till klubben från Holstein Kiel i början av sommaren. Totalt blev det därmed 14 ligamatcher 2019.

- De beslutade sig för att de ta in en kille från Tyskland och de sa till mig att de ville ha honom innan de plockade in mig, så de tog honom när de fick möjlighet. Jag spelade annars bra och höll tre raka nollor innan jag tappade platsen som förstemålvakt, så det var en ganska konstig situation och därför ville jag flytta vidare från Chicago.

Ousted tillhörde därmed endast Chicago under 2019. Inför förra säsongen anslöt han från D.C. United, där han gjorde en säsong efter fyra och en halv säsong i Vancouver.