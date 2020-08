Därför bänkades Abraham och Rogic startade: "Det var inte helt givet"

STOCKHOLM. Bartosz Grzelak bänkade Paulos Abraham och kastade in Filip Rogic. Trots att det var ett halvår sedan nyförvärvet spelade match. - Men det var inte helt givet, säger AIK-tränaren.

I förra omgången tog Bartosz Grzelak sin första seger som huvudtränare i AIK när det blev 2-0 hemma mot Helsingborg. Ändå valde han att göra en offensiv förändring mot Häcken. Ut med Paulos Abraham. In med Filip Rogic, trots att hans senaste match var för nästa ett halvår sedan.



- Det var inte helt givet (att starta med Rogic). Han har haft en sönderhackad period med problem med en underkroppsskada. Jag valde det med tanke på att Häcken har ett stabilt mittfält. Tanken var att få in Filip med energi och sedan slänger vi in Paulos efter en timme, säger Grzelak.



I anfallet startade Henok Goitom och Kolbeinn Sigthorsson, två spelare som är bra i targetspelet. När Grzelak fick en fråga om varför Paulos Abraham startade på bänken och om han inte vill spela med någon djupledsspelare blev svaret:



- Hade jag haft den djupspelaren hade jag gärna haft den. Men Paulos är mycket av en mellanrumsspelare.



Ser du inte en sådan forward i truppen nu?

- Man spelar ju efter förutsättningarna man har. Alla vill ha en snabb anfallare. Men jag är nöjd med truppen vi har.