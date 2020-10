Därför har Tihi placerats i "skuggan" hos AIK - Grzelak förklarar

Under försäsongen i vintras fick Robin Tihi chansen att göra en träning med AIK:s A-lag. Därefter klev han rakt in i en träningsmatch, imponerade på dåvarande tränaren Rikard Norling och slog sig sedan in i startelvan på riktigt. Under vårens cupspel och inledningen av allsvenskan fick 18-åringen ett genombrott och ett tag gick han till och med före klubbikonen Per Karlsson som central mittback i Norlings 3-4-3-system.

Men den första halvan av säsongen var också tuff för AIK som lag och i slutet av juli sparkades Norling. In kom Bartosz Grzelak, som endast gett Tihi två starter i allsvenskan. De senaste sju seriematcherna har talangen inte ens fått plats i truppen.

När AIK under måndagen tog emot Norrköping var Tihi inte med i 20-mannatruppen som var uttagen. Men det var däremot mittbackskonkurrenten Adam Ben Lamin, 19, för första gången den här säsongen. När truppen krympte till 18 man inför avspark ströks dock Ben Lamin, som i fjol var utlånad till ettan-klubben Utsikten.

Nu förklarar Bartosz Grzelak hur han resonerat kring Tihi.

- Andra spelare har kommit in, ”Sotte” (Sotirios Papagiannopoulos) och (Mikael) Lustig. Sen har Adam haft en jättestark höst. Så det blir en konkurrenssituation. Robin är bra i träning och han finns där. Tiden för honom kommer att komma, en tid där han får mer speltid. Men just nu har jag gjort andra prioriteringar, säger tränaren.

- Det har ju varit ett superhändelserikt år för honom. Hans första A-lagsår var ju en vår som blev väldigt svår för klubben, och han fick spela mycket i ett annat system än vad han gjorde i juniorlaget. Sen byttes det tränare, det värvades nya spelare och han kom med i Finlands U21-landslag. Så det har hänt jäkligt mycket.

Hur tacklar han allt?

- Jag tycker att han tacklar det bra. Vi pratar så ofta vi kan. Det är klart att han blir besviken när han inte kommer med i truppen men han har gått före Adam några gånger, och andra spelare. Jag tycker han håller huvudet högt och tacklar det superbra. Det är en kanonkille att jobba med.

Just Adam Ben Lamin är alltså en spelare som Grzelak tycker tagit steg den senaste tiden.

- Han har haft en bra höst, och han har också blivit uttagen till ett landslag, för Tunisien (U20). De har också upptäckt att han blivit starkare och starkare. Han har jättemånga fina egenskaper. Han har en bra uppspelsfot och är en fysisk försvarare. Det ska bli spännande att följa honom också.