Degerfors i samtal med fansen efter brakförlusten: "Bara be om ursäkt"

Förra bortamatchen slutade i 6-0-förlust mot IFK Göteborg.

Den här bortamatchen slutade i 6-1-förlust mot Häcken.

Degerfors har problem med spelet utanför Stora Valla och efter nederlaget på Bravida Arena var laget, med tränaren Andreas Holmberg i spetsen, i samtal med fansen.

- Till fansen är det bara be om ursäkt för det vi gör just nu. Vi visar vilket stöd de ger oss och tackar dem för det. Men just nu får de ingenting tillbaka. Det får vi be om ursäkt för, säger comebackande mittbacken Sebastian Ohlsson i Discovery+.

Om förlusten säger Ohlsson:

- Häcken är ett jätteskickligt lag och vi bjuder på alldeles för mycket kontringar, där de är otroligt starka. Vi är svaga i vår egen box just nu.

Han fortsätter:

- Det får inte rinna i väg som det gör, det är för dåligt.

Hur Degerfors ska täppa igen?

- Vi måste nog vara rejälare därinne. Vi känns tafatta.

Degerfors ställs i nästa omgång mot AIK på hemmaplan.