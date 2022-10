Degerfors missnöjt med AIK:s tajming kring Faraj

I somras lånades Omar Faraj ut av Levante till Degerfors. Där har forwarden varit med och lyft laget i den allsvenska tabellen. Men nu står det klart att 20-åringen lämnar de rödvita. Under onsdagen presenterades han av AIK, som köper loss Faraj till 2023.

Nu har Degerfors gjort ett uttalande om saken på sin hemsida.

- Vi är tacksamma för att Omar valde oss i somras och han har stått för betydande insatser både på och utanför planen. Vi hade naturligtvis föredragit att spela klart säsongen innan han presenterades som AIK-spelare, men eftersom han inte tillhör oss så är det en fråga för AIK och Levante. Omar kommer att göra allt för att bidra till att Degerfors IF spelar allsvensk fotboll under 2023. Vi har återigen visat att Degerfors IF är en mycket bra miljö för unga spelare att utvecklas i, säger sportchefen Patrik Werner.

Två omgångar återstår av allsvenskan. Degerfors har en poäng mer än Varberg, som innehar kvalplatsen just nu.