Degerfors-tränaren om Djurdjic: "Viktigt för hans självförtroende"

Degerfors föll under onsdagskvällen mot Djurgården med 3-2 på Tele2 Arena i allsvenskan. Degerfors hämtade upp ett 0-2-underläge till 2-2 efter två mål av nyförvärvet Nikola Djurdjic i andra halvlek, men föll i slutändan ändå i Stockholm.

Tränaren Andreas Holmberg tycker att Degerfors borde ha fått straff i slutminuterna när Djurgården-backen Leo Cornic fick bollen på sin ena arm, men väljer att inte fokusera så mycket på det.

- Jag skulle vilja säga att det här är den svåraste bortamatchen på hela året. Vi mötte ett ruskigt bra lag som framför allt är otroligt bra hemma. De gör sina saker mycket konsekvent och vi vet vad de ska göra, men det är ändå svårt att försvara sig mot. De gjorde 1-0 tidigt och vi hamnade i uppförsbacke tidigt igen, men jag tycker att vi stod upp väldigt bra, säger Holmberg och fortsätter:

- Trots att vi låg under med 2-0 i paus gjorde vi det spelmässigt bra i första halvlek. Vi släppte in en fast situation och ett mål på en kontring. Vi sa att vi ville göra mål i andra halvlek för att skaka liv i det. Det gjorde vi också ganska tidigt och lyckades till och med att få in 2-2, men strax därefter så togs hoppet ifrån oss med ett 3-2-mål.

Holmberg menar ändå att Degerfors prestation lovar gott inför fortsättningen.

- Jag är jättenöjd med prestationen. Om vi presterar på den här nivån tror jag vi kommer slå många lag. Det räckte inte mot Djurgården, men mot många lag räcker det.

Tränaren menar även att det är positivt att Djurdjic fått fart på sin målproduktion. Målen mot Djurgården var anfallarens två första sedan ankomsten till klubben.

- Det betyder jättemycket. Det betyder att vi har en till spelare som kan göra mål och skapa lägen från ingenting. Det är viktigt för hans självförtroende och det var kul att se honom i dag (läs i går).

Degerfors är placerat på 13:e plats i allsvenskan. På måndag i nästa vecka tar Värmlandslaget emot AIK på hemmaplan i seriespelet.