Degerfors tvingas flytta hemmapremiären - till värsta rivalens arena

Starten av allsvenskan är nära och under lördagen går de första matcherna i omgång 1. Degerfors IF spelar sin premiärmatch under måndagen där Djurgården står för motståndet på bortaplan.

Den 9 april är det hemmapremiär för Degerfors, som hade hoppats att matchen skulle kunna spelas på Stora Valla. Men så blir det inte.

Precis som förra året tvingas laget flytta hemmapremiären till Behrn Arena, rivalen Örebro SK:s hemmaarena. Gräset på Stora Valla är helt enkelt inte redo för spel.

”Om matchen spelas på Stora Valla finns en överhängande risk att gräsmattan blir obrukbar resten av säsongen”, skriver klubben på sin hemsida.

ANNONS

”Ett tråkigt beslut att fatta naturligtvis, men detta görs för att säkerställa ett bra arrangemang och inte riskera den stora investering kommunen har gjort i en ny gräsmatta”.

Degerfors förväntas i stället kunna ta emot Hammarby på Stora Valla 21 april.

ELLA LINDVALL