Degerfors vände och vann mot Blåvitt - efter Bergs skada

Hos hemmalaget Degerfors IF, som krigar för nytt allsvenskt kontrakt, var Adam Carlén tillbaka i startelvan. Likaså Gustav Granath, som var avstängd i 1-1-matchen mot Elfsborg. För gästande IFK Göteborg startade Eman Markovic i stället för Simon Thern, som inledde på bänken.

Matchen inleddes något trevande på en svårspelad Stora Valla-matta, men där Blåvitt inledde bäst. Bara sju minuter in i matchen satte Sebastian Eriksson in en smart boll bakom hemmalagets backlinje, varpå Marcus Berg mycket kyligt kunde chippa in ledningsmålet till 0-1.

Trots ett visst blåvitt övertag hade även Degerfors sina chanser att spräcka målnollan. Efter att Blåvitt tappat boll högt upp i planen i den 17:e minuten vände hemmalaget på spelet - blixtsnabbt. Mittfältaren Christos Gravius avlossade i straffområdet, och bollen damp först i gräset - för att sedan studsa upp i stolpen, innan gästerna kunde reda ut stormen. Nära kvittering.

I slutminuterna av den första halvleken blev Blåvitt-kaptenen Marcus Berg sittandes i gräset och tvingades sedan till byte, enligt honom själv på grund av en känning i baksidan. Ersatte gjorde Suleiman Abdullahi i den 44:e minuten. Gästernas 1-0-ledning stod sig halvleken ut.

Hemmalagets Christos Gravius, som själv var nära att kvittera, om den svårspelade gräsmattan:

- Det är lite studsigt, men det är lika för båda lagen. Vi behöver fortsätta spela, för det är det som vi är bra på. Vi ska fortsätta, sa Gravius till Discovery+ i paus.

Och det dröjde inte långt in i den andra halvleken innan Degerfors skulle utjämna i matchen. I den 49:e minuten laddade mittbacken Sebastian Ohlsson bössan utanför straffområdet - och drog till med ett skott som letade sig in i bortre till 1-1. Otagbart för Pontus Dahlberg i Blåvitt-målet.

IFK Göteborg bytte in både Simon Thern och Hosam Aiesh i spel i hopp om att återta ledningen. I stället kom nästa smäll. 20 minuter in i halvleken levererade Diego Campos ett precis frisparksinlägg som Gustaf Lagerbielke nådde högst på och skarvade in i nät till 2-1 för Degerfors.

Efter de båda baklängesmålen hittade gästerna aldrig in i matchen igen. I stället kunde Elyas Bouzaiene fastställa slutresultatet till 3-1 när han rullade in bollen i den 85:e matchminuten.

Resultatet innebär att Degerfors, som just nu parkerar på en negativ kvalplats, närmar sig Varbergs Bois i kampen om 13:e-platsen, vilken betyder säker mark i bottenstriden. Klart är även att Gif Sundsvall degraderas och är klart för spel i superettan 2023.

Mikael Stahre var enormt besviken med hans lag insats:

- Vi kommer ut väldigt bra och ser välorganiserade ut. Vi hotar i djupled och det känns som att vi får en bra träff. Min känsla är: “Det här kommer vi nog fixa, denna kväll.” Sedan börjar vi slå bort bollen helt oprovocerat. Vi blir paralyserade när Marcus Berg går ut. Vi kommer undan med blotta förskräckelsen i första halvlek.En oerhört tung bussresa hem väntar, säger han till Fotbollskanalen.

I nästa omgång ställs Degerfors IF borta mot Helsingborgs IF, medan IFK Göteborg tar emot AIK på hemmaplan.

Startelvor:

Degerfors: Gal - Granath, Lagerbielke, Ohlsson, Gyau - Carlen, Gravius - Bouzaiene, Djurdjic, Campos - Faraj

Göteborg: Dahlberg - Salomonsson, Johansson, Bångsbo, Wendt - Carneil, Svensson, Eriksson - Markovic, Berg, Norlin.