Degerfors vann ödesmatchen - Örebro på väg ur allsvenskan

Viktiga poäng stod på spel när Örebro SK tog emot Degerfors IF på Behrn Arena under måndagskvällen. Nästjumbon var på jakt efter en seger för att hålla hoppet om allsvenskt spel 2022 vid liv. Inför matchen var avståndet nio poäng upp till just Degerfors på den negativa kvalplatsen.

- Vi måste vinna i dag. Tåget går annars, sa Örebro-spelare Nordin Gerzic till Discovery+ innan matchen mot Degerfors, som i sin tur var ute efter poäng för att ta sig förbi Halmstad och upp på säker mark igen.

Nye ÖSK-tränaren Marcus Lantz valde återigen att mönstra en trebackslinje, samtidigt som stjärnorna Jiloan Hamad och Nahir Besara startade på det centrala mittfältet. Degerfors kom till spel med Victor Edvardsen och Nikola Djurdjic som båda missade senaste matchen mot Halmstad.

Matchen var bara drygt fem minuter gammal när Örebro tvingades till ett tidigt byte, detta då Martin Broberg lämnade planen med ett lindat knä. Forwarden ersattes av David Seger.

Efter en jämn matchinledning tog Degerfors över mer och mer av spelet - och efter drygt 25 spelade minuter kom ledningsmålet. Victor Edvardsen tog sig in i straffområdet och placerade in 0-1 vid den bortre stolpen. Edvardsen valde att fira framför ÖSK-klacken på kortsidan, som svarade med att kasta in olika föremål mot DIF-forwarden.

Degerfors var det bättre laget i första halvlek, och kort efter Edvardsens fullträff utökade gästerna ledningen. Abdelrahman Saidi vann bollen utanför straffområdet och sköt ett skott som styrde på Nasiru Moro in i mål.

0-2 - ett resultat som stod sig till paus. Och när ÖSK-spelarna vandrade in till omklädningsrummet buades de ut av hemmapubliken.

- Vi börjar helt okej och får lite tryck, sen lyckas de spelas sig ur och vår press biter inte. Vi gör individuella misstag på målen. Andra målet är 100 procent mitt. Det får inte hända, horribelt. Det håller inte på den här nivån, säger Johan Mårtensson till Discovery+ i paus.

Abdelrahman Saidi var nöjd med Degerfors insats i första halvlek.

- Vi kör över dem. Vi spelar vårt spel, vi leker med dem. Vi gör vår grej, säger han till Discovery+, och beskriver sitt 0-2-mål.

- Vi tar tillbaka bollen så som vi har sagt. Jag tänkte bara att jag skulle vända upp och skjuta. Underbar känsla när den gick in.

Örebro spelade upp sig i andra halvlek och skapade flera bra chanser att reducera. Med dryga kvarten kvar att spela fick ÖSK dubbla lägen att trycka in bollen i nät - men Alfie Whiteman i Degerfors-målet stod för två kvalificerade räddningar.

Örebro fortsatte att trycka på och i slutskedet av matchen reducerade Agon Mehmeti genom ett långskott, men närmare än så kom inte hemmalaget. Degerfors besegrade till slut Örebro med 2-1 på Behrn Arena och tar sig därmed förbi både Halmstad och Mjällby upp på säker mark i tabellen.

För ÖSK blir läget allt mer prekärt i allsvenskan. Med sex omgångar kvar att spela har laget tio poäng upp till kvalplatsen.

- Vi pratade innan matchen om att all press låg på dem. Det var lite skakigt i början, men vi växte in i det och fick igång vårt spel. Sen kom 1-0-målet och då ska det mycket till för att de ska vända. Vi kämpade in i det sista och lyckades hålla ut, säger Victor Edvardsen, som gjorde sitt tolfte mål för säsongen, till Discovery+ efter matchen.

Bortasektionen på Behrn Arena var full av Degerfors-supportrar, något som skyttekungen uppskattade.

- Det är vackert att se så många rödvita här. Vi får vinna ett andra derby och förhoppningsvis sparka ner dem i superettan, säger Edvardsen till Discovery+.

Startelvor:

Örebro: Allain - Almebäck, Moro, Skovgaard - Björnkvist, Besara, Mårtensson, Hamad, Hjertstrand - Broberg, Friday.

Degerfors: Whiteman - Sabetkar, Ekroth, Ohlsson - Lindell, Carlén, Gravius, Lindahl - Djurdjic, Edvardsen, Saidi.