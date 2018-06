Det framkommer kring ÖFK i utredningen - Kindberg avslöjad av interna mejl

I april anhölls Daniel Kindberg av Ekobrottsmyndigheten. Han släpptes på fri fot några dagar senare, men sedan dess är han på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. I samma ärende är en nära affärspartner till Kindberg, från Sollefteå, misstänkt för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Dessutom är en Peab-medarbetare misstänkt i ärendet.

Skatteverket har tidigare kunnat visa hur pengar överförts från Peab till ett av Sollefteåbons företag, och därifrån vidare till Östersunds FK. Under tisdagen släppte det kommunalägda bostadsbolaget Östersundshem, som Kindberg var vd för fram till några dagar efter att han anhölls, den internutredning som man låtit revisionsbyrån Ernst & Young göra med anledning av misstankarna mot Kindberg och i samband med det berättade Östersundshem att även de är inblandade i den kedja av ekonomiska transaktioner som nu utreds av Ekobrottsmyndigheten efter Skatteverkets upptäckter.

Östersundshem meddelar att man kan slå fast att 10,7 miljoner kronor försvunnit ut ur bolaget till just Peab, via "saltade" fakturor. Bostadsbolaget har betalat bluffakturor till Peab, som i sin tur fört över pengar till Sollefteåbons företag och 4,6 miljoner kronor har därefter slussats vidare till Östersunds FK i form av sponsring.

- Det är inte roligt att upptäcka att bolaget har blivit lurat på det här sättet, sa Östersundshems tf vd Christer Sundin på tisdagens presskonferens.

I internutredningen pekas det ut flera oegentligheter kopplat till ÖFK. Daniel Kindberg, som just nu tar en time out från sitt uppdrag som ordförande i klubben men som fortsatt är sportsligt ansvarig och i högsta grad involverad i verksamheten, avslöjas bland annat av mejlkorrespondens som Östersundshem tagit del av via hans beslagtagna arbetsdator. Revisionsbyrån som genomfört utredningen skriver i sin rapport att man hittat korrespondens från den 28 februari 2014 som "sannolikt" rör fakturor från Sollefteåbons företag och som anses vara relevant i sammanhanget.

Det är Kindberg och Hans Carlsson som har skickat mejl till varandra. Carlsson var då fastighetschef för Fältjägaren AB (som Kindberg tidigare var vd för) men blev sedan vice vd för Östersundshem (fick nyligen lämna det uppdraget) och är för närvarande vice ordförande för Östersunds FK. I korrespondensen framgår det att Carlsson vill ha hjälp från Kindberg med hanteringen av de ovan nämnda fakturorna och hur de "ska förklaras för redovisningsansvarig". Kindberg kommer då med ett förslag till Carlsson och förklarar samtidigt att det inte är möjligt att ge någon förklaring till redovisningsansvarig eftersom syftet med fakturorna är att "få in slantar till ÖFK".

I sin rapport skriver Ernst & Young att mejlkonversationen saknar direkt koppling till någon transaktion hos Östersundshem.

"Men den illustrerar modus operandi och rollfördelningen, och vad syftet varit med fakturorna", går att läsa i utredningen.

Vidare står det i rapporten att det av mejlkorrespondens framgår att Sollefteåbon bjudits med på resor som anordnats av ÖFK. Dessutom har Daniel Kindberg via mejl instruerat Sollefteåbon om hur den misstänkte affärspartnern ska fakturera och göra kontoöverföringar.

Våren 2014, några månader efter att Daniel Kindberg tog över som vd för Östersundshem, började just Östersundshem sponsra Östersunds FK. Då hävdade Kindberg (i en intervju med Östersunds-Posten) att han inte fattat beslutet och han har hela tiden förklarat att han inte ser några problem med att han sitter på dubbla stolar i det fallet eftersom han inte är inblandad i den frågan.

- Inte ett endaste dugg, sa Kindberg till exempel till P4 Jämtland i mars 2016.

På en följdfråga hävdade han sedan att han inte skulle kunna påverka det avtalet rörande sponsring.

- Nej, det har jag ingen som helst möjlighet eller vilja till att göra. Det vore ytterst pinsamt om jag skulle göra det. Det skulle inte vare sig min personal eller min styrelse eller någon tycka var särskilt begåvat gjort. Det är andra som sköter det, sa Kindberg.

Men nu visar Östersundshems internutredning att Kindberg inte hållit sig till sanningen i det ärendet. Om sponsoravtalet mellan bostadsbolaget och fotbollsklubben skriver Ernst & Young följande:

"Vi har i våra samtal med olika personer på Östersundshem erfarit att sponsoravtalet tillkom på f.d. vd:s (Daniel Kindbergs) initiativ och att han var pådrivande i frågan. Intrycket som de personer vi har pratat med på Östersundshem har förmedlat är att processen från att f.d. vd först lyfte frågan om sponsring till att ett avtal fanns på plats var kort".

"I vår granskning av f.d. vd:s e-post har vi även hittat e-postkorrespondens från början av 2014 där det framgår att f.d. vd tämligen omgående efter att ha tillträtt som vd för Östersundshem började efterforska sponsringspolicy och vilka sponsringsåtagande Östersundshem hade".

I utredningen står det att Kindberg dock inte varit närvarande under de delar av styrelsemötena där sponsoravtalet med ÖFK har hanterats, just på grund av hans roll inom klubben. Något anmärkningsvärt gällande själva avtalet och de motprestationer som ÖFK stått för har heller inte uppdagats.

Men det framkommer dock att Kindberg sett till att Östersundshem gynnat ÖFK på ett sätt som bolagets tf vd Christer Sundin kallar för "dold sponsring". Mellan 2014 och 2018 har ÖFK gratis fått tillgång till en sporthall som Östersundshem äger och det utan ett skriftligt avtal. Dessutom har ÖFK haft bokningsansvaret för hallen sedan 2017, enligt Östersundshem.

"Villkoren för ÖFK:s nyttjande av sporthallen är inte helt tydliga eftersom det, såvitt vi har fått erfara, saknas ett skriftligt avtal. Vi har dock fått förklarat för oss, av medarbetare på Östersundshem, att f.d. vd (Daniel Kindberg) under vintern/våren 2017 lämnat ett direktiv att inga bokningar av sporthallen skulle få ske utan medgivande av honom. Istället skulle ÖFK disponera hallen och själva ombesörja bokningar från tredje part", skriver Ernst & Young i sin rapport.

Östersundshems tf vd Christer Sundin beskrev på tisdagens presskonferens hur det internt på bolaget uppstått frågetecken kring kopplingarna till ÖFK men att det inte varit uppskattat med en diskussion i ämnet.

- Det har sagts internt, när man velat lyfta frågan om avtal med ÖFK, att "det ska ingen lägga sig i, det är en fråga för vd hur vi ska hantera det", säger Sundin.

Han menar att Östersundshems styrelse inte nåtts av signaler om oegentligheter av den anledningen.

- Det har funnits en ledarstil i bolaget där man förbjudit folk att ta kontakt med styrelse.

Sundin hävdar att makten varit väldigt centrerad inom bolaget och beskriver klimatet som Kindberg skapade på följande sätt:

- Du gör vad du blir tillsagd, sen håller du käften. I korthet.

Den tillförordnade vd:n konstaterar att Östersunds FK:s resa till toppen av svensk fotboll varit "fantastisk".

- Men det är väldigt olyckligt om den skett på Östersundshems bekostnad till viss del, som vi nu har sett. Det känns inte bra.

Internutredningen visar även att Daniel Kindberg personligen kan ha tjänat pengar på uppgörelser som vd för Östersundshem. Via sina bolag SDAB Förvaltning AB och Nockt AB har Kindberg skrivit konsultavtal med Pilgrimstahus Bygg AB (som Östersundshem haft som leverantör) värda totalt fyra miljoner kronor. Det avslöjar en promemoria som Kindberg skrivit på förfrågan av Pilgrimstahus revisor.

- Det är mycket anmärkningsvärt, säger Östersundshems tf vd Christer Sundin.

Genom avtalen har Kindberg haft ett direkt intresse av att Pilgrimstahus ska få uppdrag av Östersundshem och enligt bostadsbolaget har Kindberg inte varit öppen gentemot Östersundshem med de nämnda överenskommelserna.

- Han har varit betydligt mer aktiv än vad han har redogjort för styrelsen, säger Sundin.

Under rubriken "sammanfattande slutsatser" skriver Ernst & Young följande i sin rapport:

"Vad gäller Östersundshems direkta relationer med ÖFK har vi under vår granskning uppmärksammat en situation där det framstår som mycket sannolikt att f.d. vd (Daniel Kindbergs) engagemang i fotbollsklubben har påverkat hans agerande som vd för Östersundshem".