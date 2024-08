Diawaras svar om eventuellt klubbyte: "AIK äger frågan totalt"

Det var med ungefär en kvart kvar av ordinarie tid mot Djurgården under söndagen som Ismael Diawara fick hoppa in för AIK. Målvaktskollegan Kristoffer Nordfeldt skadade sig.

Diawara, som fått nöja sig med ett allsvenskt framträdande i år (när Nordfeldt var sjuk mot Malmö), kom in när det stod 2-0 till AIK.

- Jag har hoppat in några gånger tidigare (under karriären) och nu var det bara att gå in och försöka spela cyniskt för att inte ge Djurgården någonting. Det var egentligen bara det som det handlade om, säger 29-åringen.

I slutminuterna avbröts matchen genom fyrverkerier från Djurgården-supportrar.

- Jag var beredd på att det kunde hända. Jag fick ju lite varningsljud först, jag kopplade att det skulle komma en hög smäll. Sen de andra gångerna så var jag ju redo.

Diawara förklarar att den första pjäsen smällde av ”någon meter” över honom.

Hur mår örat?

- Då kanske det dånade lite men nu är det lugnt.

Han är väldigt glad över derbysegern.

- Otroligt skönt. Vi visade vilket otroligt bra lag vi är. Vi tog jobbet från början till slut.

Om sin egen situation i AIK säger han:

- Jag vill ju spela matcher, så klart. Jag försöker bara komma in i allt. Jag tränar hårt och försöker vara så bra som möjligt hela tiden.

- Det är en konkurrenssituation. Jag får bara köra på.

Det har ju funnits intresse för dig under sommaren. Hur har du resonerat runt det?

- AIK äger den frågan totalt. För jag är under kontrakt. Jag har inget att säga till om där. Jag jobbar bara hårt.

- Vi får helt enkelt se vad som händer framöver. Det är klart att jag hade velat spela mer än vad jag gjort men det är inget jag tänker på just nu. Jag är bara glad över att vi vann derbyt, säger Diawara.

AIK:s sportchef Thomas Berntsen har tidigare bekräftat för Fotbollskanalen att klubben fått in bud på Diawara. Men han har också förklarat att det troliga är att keepern åtminstone blir kvar säsongen ut.