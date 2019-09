”Dieselmannen” förhörd i rätten - pressades om tidigare uppgifter av försvarssidan

HÄRNÖSAND. Under måndagen genomfördes sista vittnesförhöret under rättegången mot Daniel Kindberg. Då berättade ”Dieselmannen” om pengar som ”Sollefteåbon” lånat ut och därefter fått återbetalade i form av diesel. Förhöret handlade främst om summor, årtal och ”Hawaii”-uttalanden.

Under måndagen genomfördes ett vittnesförhör i rätten med den man som "Sollefteåbon" säger sig ha fått diesel av för ett tidigare lån men som inte är en del av företagets bokföring och därför inte synts när Ekobrottsmyndigheten sett över hans verksamhet och förutsättningar för att utföra det arbete som han hävdar att han utfört.

"Sollefteåbon" har tidigare under rättegången förklarat att han varit slarvig med sin bokföring, vilken han hävdar att det saknas uppgifter i. Åklagarsidan menar att han haft för små dieselkostnader för att ha kunnat utföra det arbete som han menar att han utfört. Men "Sollefteåbon" har förklarat att han fått diesel (som inte bokförts) av en man som han lånat ut pengar till. Lånet ska alltså ha betalats av i diesel.

I ett förhör med Ekobrottsmyndigheten nyligen förnekade "Dieselmannen" att lånet ska ha rört sig om något större belopp. Han menar att lånet, som hans pappas företag tog, var på 200 000 kronor.

Beräkningar som åklagarsidan gjort tidigare pekar på att diesellånet hade behövt ligga på omkring två miljoner kronor för att passa ihop med "Sollefteåbons" uppgifter. "Sollefteåbons" försvarsadvokat Jonas Granfelt har dock gjort en egen uträkning som kommer fram till att lånet inte hade behövt vara ens hälften så stort som det åklagaren hävdar. "Sollefteåbon" själv har inte velat uppge exakt hur stort lånet var.

De uppgifter som ”Dieselmannen” lämnat i förhör med Ekobrottsmyndigheten stod han fast vid under förhöret i rätten under måndagen. Han berättade hur han fick ta emot de 200 000 kronorna som lånades av ”Sollefteåbon”.

- Jag fick pengarna i en bankväska, sa ”Dieselmannen” i rätten under måndagen.

Åklagaren: I kontanter?

- Ja.

"Dieselmannen" minns det som att han betalade av lånet mellan åren 2005 och 2012.

- Vi gjorde klart allt (om sista återbetalningen) 2011. Vi gjorde en överenskommelse, sa han under vittnesförhöret och hänvisade till fakturor som han hittat.

Åtalet som den pågående rättegången rör gäller åren 2013-2017.

När ”Sollefteåbons” försvarsadvokat Jonas Granfelt fick möjlighet att ställa frågor till ”Dieselmannen” påpekade han att ”Dieselmannen” i ett tidigare förhör med Ekobrottsmyndigheten sagt att ”det kan vara 2015” som delar av lånet återbetalades.

- Då hade jag ju ingen aning om årtal, sa ”Dieselmannen” i rätten under måndagen och förklarade att det är efter kontroll av fakturor som han kan slå fast att det är tidigare än 2015 som lånet var helt återbetalat.

Granfelt påtalade också att ”Dieselmannen” i sitt första förhör sa att lånet var på 250 000 kronor, men att han därefter ringde in till Ekobrottsmyndigheten och ändrade den uppgiften till 200 000 kronor. Anledningen? Han hade då pratat med sin pappa, som var säker på att lånet var på 200 000 kronor. Granfelt frågade därför om det kan vara så att det faktiskt handlat om två olika lån: ett på 250 000 kronor och ett på 200 000 kronor.

- Nej, förnekade ”Dieselmannen”.

Vidare tryckte Granfelt mycket på att ”Dieselmannen” uttryckt i tidigare förhör att det är ”jävla Hawaii” kring årtal, och Daniel Kindbergs försvarsadvokat Olle Kullinger påpekade också att ”Dieselmannen” i sitt första förhör pratade om ”Hawaii” även gällande beloppet på lånet.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.