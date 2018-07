Dif-backen möter gamla lagkamraterna: ”Blir en tuff match”

Inför årets säsong anslöt Marcus Danielsson till Djurgården från Sundsvall och på söndag ställs han mot sin gamla klubb – för första gången.

- Då jag såg spelschemat såg jag att det skulle dröja länge innan mötet. Jag spelade ändå sex år i Giffarna och kollar deras matcher så det ska bli kul att möta dem och träffa alla i laget, säger han till Sundsvalls Tidning.

Danielsson spelade sex år i Sundsvall och är imponerad över lagets spel under årets säsong. Inför mötet med Djurgården ligger Giffarna på en överraskande sjunde plats.

- Giffarna har gjort en fantastisk säsong, Joel Cedergren och Ferran Sibila har fortsatt jobba på det vi startade förra säsongen men nu har det blivit ännu bättre. Linus Hallenius och Romain Gall har haft en riktigt stark vårsäsong, säger han.

Mittbacken är också imponerad av innermittfältsparet med David Batanero och Juanjo Ciercoles som han menar har gjort en fin säsong hittills.

Djurgården är just nu inne i ett tufft spelschema och mötet mot Sundsvall är det tredje på en vecka.

- Det blir en tuff match, Sundsvall kommer som alltid vilja styra spelet och ha mycket bollinnehav, men det vill vi också. Deras plan är nog att få oss att jaga bollen, att få publiken och oss spelare frustrerade, säger 29-åringen.

Matchen mellan de båda lagen sänds i C More och kan streamas via cmore.se. Avspark klockan 15:00 på söndag.