Dif-backen: ”Vi måste alla titta oss själva i spegeln nu”

Efter en försäsong och ett cupspel med lysande resultat och en tät defensiv är Djurgården nu inne i en tung period i allsvenskan. Gårdagens förlust mot BP var lagets tredje raka i serien.

- Det är tungt, så klart. Vi hade hoppats på att komma härifrån med tre poäng, säger Blårändernas mittback Jacob Une Larsson till Fotbollskanalen.

Vad är det som inte fungerar mot BP?

- Jag tycker att det är ganska mycket som funkar i första halvlek. De får ett lite snöpligt mål men vi skapar chanser. I andra halvlek tycker jag att vi får lite problem när de ligger så lågt som de gör. Vi får helt enkelt inte till det och skapar inte så mycket målchanser.

Djurgården fick även Jonathan Augustinsson skadad tidigt i matchen, vilket gjorde att Fredrik Ulvestad fick ta klivet ner från mittfältet och ta Augustinssons plats.

- Det är klart att det inte var optimalt att han fick bli vänsterback. Men vad ska man göra? Jonas vad avstängd och Niklas stod över av säkerhetsskäl. Jag tycker att han gjorde det bästa av situationen på vänsterbacken, säger Une Larsson.

Özcan sade på presskonferensen att det kändes som att laget tappade tron i slutet. Vad säger du om det?

- För mig kändes det som att man gjorde till sista minuten och domaren blåste. Men BP var bra på att ligga lågt i dag, och då är det svårt att hacka sig igenom.

Från läktaren upplever man det som rätt annorlunda i laget nu jämfört med det lag som gick så bra under cupspelet tidigare i vår. Hur skulle du säga att stämningen är kring laget just nu?

- Det är precis samma lag. Det är inget som har förändrats, det är samma spelare. Det handlar bara om att vi måste få upp självförtroendet lite och höja huvudena.

Under våren i allsvenskan är det inte minst målskyttet som hackat för Djurgården, då man bara fått in åtta mål framåt på åtta allsvenska omgångar.

- Men samtidigt har vi släppt in en del mål här nu på slutet. Jag tror att vi alla måste se oss själva i spegeln och få bort de här skitmålen. Målet vi släppte in mot BP är sådant som händer. Det går inte att göra så mycket, den studsar och ställer ”Isak”. Men just de här enkla målen ska vi försöka ta bort. Jag tror att om vi håller nollan så ger det oss ett självförtroende som kan hjälpa oss i offensiven. Sedan är det klart att vi behöver höja oss i offensiven. Eller höja och höja… jag tycker att vi skapar mycket i första halvlek, men det är kanske det sista självförtroendet som fattas för att sätta dit bollarna, för vi har många bra lägen, säger Une Larsson.

Efter besvikelsen mot BP väntar nu en cupfinal i nästa match för Djurgården, en match som spelas redan på torsdag på Tele2 Arena.

- Vi ska verkligen se möjligheterna med den här matchen och att vi har chans på en titel. Vi ska verkligen peppa varandra under de här dagarna och se till att göra en bra träningsvecka. Det var inte så länge sedan vi slog Malmö på hemmaplan, och jag är rätt säker på att vi kan göra det igen, säger Une Larsson.