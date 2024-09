Dif förklarar målvaktsbytet: "Han behöver återhämtning"

Djurgårdens IF

Djurgårdens IF ställdes under onsdagen mot IF Brommapojkarna hemma - efter en tung bortaförlust mot Gais senast i allsvenskan.

Till kvällens match valde Djurgården-tränarna att ruska om i sitt lag, då de gjorde fem förändringar med Oscar Jansson, Adam Ståhl, Miro Tenho, Santeri Haarala och August Priske som fick chansen från start i stället för Jacob Rinne, Jacob Une Larsson, Peter Therkildsen, Haris Radetinac och Deniz Hümmet som i sin tur fick inleda på bänken.

Nu förklarar Kim Bergstrand målvaktsbytet med Jansson i stället för Rinne.

- Det (beslutet) tog vi för mer än en vecka sedan. Jacob kom direkt utan försäsong och har stått alla matcher i Europa och i allsvenskan, så han behöver återhämtning. Det är inget dramatiskt så, säger Bergstrand till Max.

Rinne är i år noterad för åtta matcher med Djurgården, medan dagens match var den första för Janssons del med Stockholmsklubben.