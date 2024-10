Dif-profilerna: "Då är vi riktigt illa ute"

Djurgårdens IF har under senaste tiden tappat fart poängmässigt i allsvenskan, vilket har resulterat i kritik, samtidigt som SVT har uppgett att tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kommer lämna efter säsongen oavsett utfall under avslutningen. Det är samtidigt något som flera parter har dementerat senaste dygnen.

Haris Radetinac, 38, har varit Djurgården trogen sedan sommaren 2013, och har därmed upplevt både upp- och nedgångar under de senaste elva åren. På senare har år det varit mer glädje med cupguld, SM-guld och Europa-spel, men nu blåser det lite kring klubben igen.

Vad tänker Radetinac om läget i klubben i dag?

- Jag lägger inte fokus på det. Det kommer alltid skrivas om spelare och tränare här och där. Vi kan inte påverka det. Vi kan bara påverka det vi gör här på planen, säger han till Fotbollskanalen.

Stör det er i laget?

- Absolut inte. De har inte snackat om det i dag, så det betyder att vi bara kör.

Expressen uppgav under onsdagen att det finns visst missnöje i spelartruppen gällande tränarduons kommunikation. Radetinac känner inte igen sig i det.

- Nej. Verkligen inte. Det kommer alltid skrivas till höger och vänster. Det är inget jag upplever, och jag hoppas att det syntes på träningen.

Även om Djurgården just nu är trea och är en del av Conference League-ligaspelet har Radetinac förståelse för kritik mot lagets prestationer senaste tiden.

- Vi har större ambitioner, då vi vill utmana om SM-guld. Nu på slutet har vi inte varit bra och har tappat många poäng. Då blir det lite missnöje. Alla vill vinna, både vi spelare och fans. Då blir det tryck. Så är det när man spelar i en storklubb och ska utmana om SM-guld. Det gäller bara att kunna hantera det.

Dif-keepern Jacob Rinne är inne på samma spår som Radetinac.

- Vi håller ihop i gruppen och känner oss väldigt trygga med Kim och "Tolle". Vi pratar inte om det överhuvudtaget och det påverkar inte oss. Om de vill skriva det får de göra det. Jag vet inte var det har kommit från och det är inget vi känner av. Vi känner oss väldigt trygga här, säger han och fortsätter:

- Vi har fokus på oss. Så är det alltid i den här världen. Det skrivs och det görs det ena och det andra. Vi kan inte låta oss påverkas. Då är vi riktigt illa ute.

Det är fullt förtroende från spelarna för Lagerlöf och Bergstrand?

- Ja, absolut. Hundra procent. Jag ser inte varför vi inte skulle ha det. Det råder inga tvivel om det, säger målvakten.

Under onsdagen tränade Rinne vid sidan av laget - efter att ha varit på bänken de två senaste matcherna. 31-åringen siktar på att vara redo till derbyt mot Hammarby den 20 oktober på Tele2 Arena.

- Det känns bra. Det är en bra period nu att kunna bygga upp ännu mer och ta det lugnare. Det var därför jag körde separat i dag. Det går framåt. Jag siktar absolut på Hammarby, och jag ska vara redo. Det är lite därför vi gör som vi gör nu för att kunna vara klar till Bajen.

Om det är extra tryck inför derbyt med anledning av att det kommit kritik mot Djurgården senaste tiden är Rinnes svar följande:

- Vi känner oss väldigt trygga i vår grupp och håller oss samman. Vi bryr oss om våra supportrar och vi förstår att det har varit ett missnöje, men vi kan inte låta oss påverkas av det, vilket jag heller inte tycker att vi har gjort. Gruppen känns väldigt stark och vi har fokus på rätt saker. Om det är extra viktigt? Derbyn är alltid jätteviktiga för alla parter och inte minst för serien, då vi slåss mot dem. Vi ska göra allt för att vinna matchen.

Djurgården är på tredje plats i allsvenskan.